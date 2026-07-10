Hà Nội sẽ lấy ý kiến người dân về quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Các đồ án quy hoạch chi tiết Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang được hoàn thiện theo định hướng của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Quy hoạch-Kiến trúc.

Sau khi hoàn thiện, các đồ án sẽ được công khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư, thẩm định theo quy định trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, bảo đảm tính khả thi, minh bạch và hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Chiều 10/7, tại cuộc họp báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN, ông Đào Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội cho biết, cùng với quá trình hoàn thiện quy hoạch phân khu Sông Hồng, các đồ án quy hoạch chi tiết thuộc phạm vi Dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cũng đang được triển khai đồng thời.

Theo ông Đào Minh Tâm, các đồ án quy hoạch chi tiết gồm khu vực công viên, khu tái định cư, các khu đô thị và các dự án thành phần hiện đang được nhà đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện trên cơ sở định hướng của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng như các yêu cầu của Sở Quy hoạch-Kiến trúc đối với nội dung đồ án.

Trong quá trình hoàn thiện, các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ các nội dung chuyên môn nhằm bảo đảm chất lượng quy hoạch trước khi thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Ông Đào Minh Tâm thông tin thêm, sau khi hoàn thiện, các đồ án sẽ được công khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư, đồng thời được Hội đồng thẩm định xem xét và lấy ý kiến các chuyên gia trong những lĩnh vực liên quan, trong đó có phòng, chống lũ, bảo tồn cảnh quan đô thị và duy trì hoạt động các làng nghề trong khu vực quy hoạch.

Theo lãnh đạo Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội, các đồ án hiện đang được triển khai nghiên cứu ở các mức độ khác nhau.

Mọi ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, lãnh đạo thành phố, chuyên gia và người dân sẽ được tiếp thu, giải trình đầy đủ nhằm bảo đảm khi được phê duyệt, các đồ án đáp ứng đầy đủ yêu cầu về pháp lý và tính khả thi để triển khai trong các bước tiếp theo.

Liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, vào ngày 10/6/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Chỉ thị xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị thành phố, yêu cầu các cấp, các ngành triển khai với quyết tâm cao, bảo đảm đúng quy định, theo phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm" gắn với tinh thần "6 rõ."

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu quá trình triển khai dự án phải bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhân dân và xã hội; lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Đồng thời, thực hiện công khai, minh bạch trong toàn bộ quá trình lập quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tăng cường đối thoại, tiếp công dân, kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh, không để phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự.

Chỉ thị cũng giao cấp ủy, chính quyền 16 xã, phường thuộc phạm vi dự án huy động cả hệ thống chính trị tham gia triển khai, phát huy vai trò của người đứng đầu, chủ động nắm tình hình địa bàn, thực hiện tốt công tác dân vận và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Cũng liên quan đến dự án, theo Thông báo số 538-TB/TU ngày 5/7/2026 của Văn phòng Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy đã cơ bản thống nhất chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 theo đề xuất của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố; đồng thời giao Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp thu đầy đủ ý kiến của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và các đại biểu dự họp để tiếp tục hoàn thiện đồ án theo đúng quy định.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu xây dựng sơ bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, làm rõ quỹ nhà, quỹ đất và lộ trình di dời; đồng thời rà soát các di tích lịch sử-văn hóa, làng nghề, làng xóm truyền thống và các thiết chế văn hóa, tín ngưỡng trong phạm vi quy hoạch để đề xuất phương án phù hợp.

Việc lấy ý kiến nhân dân về Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và triển khai các bước tiếp theo chỉ được thực hiện sau khi sơ bộ phương án tái định cư và báo cáo rà soát các di tích, làng nghề được Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy thông qua.

Theo Quyết định số 2789/QĐ-Ủy ban Nhân dân ngày 3/6/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (BT), với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 736.963 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2038.

Liên danh nhà đầu tư được lựa chọn gồm Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải và Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát./.

Nguyên tắc 'tái định cư đi trước' trong triển khai Đại lộ cảnh quan sông Hồng Các khu tái định cư dự kiến phục vụ dự án được định hướng đầu tư đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, trường học, y tế, không gian công cộng, điều kiện phục vụ đời sống, việc làm của người dân.