Giao lưu quốc phòng Việt Nam-Lào: Thắt chặt tình đoàn kết, vun đắp biên giới hòa bình

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba diễn ra tại Nghệ An với nhiều hoạt động, góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Sáng 10/7, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba tiếp tục diễn ra tại Nghệ An với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào cùng dự nhiều hoạt động tại Cửa khẩu Thanh Thủy và khu vực biên giới.

Hai Bộ trưởng Quốc phòng dự lễ đón tại Cửa khẩu Thanh Thủy, thăm Đồn Biên phòng Thanh Thủy, dự sơ kết kết nghĩa cụm dân cư, trao bò giống hỗ trợ người dân biên giới và khởi công Trường mầm non Thanh Hà do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng.

Đoàn cũng dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình góp phần củng cố tin cậy chiến lược, tăng cường hợp tác quốc phòng, vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển./.

Việt Nam-Lào thắt chặt tình đoàn kết từ tuyến biên giới hòa bình Việt Nam và Lào khai mạc Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới lần thứ 3 với nhiều hoạt động ý nghĩa, khẳng định quyết tâm xây dựng đường biên giới hòa bình, tăng cường đoàn kết và hợp tác