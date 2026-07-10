Xây dựng Trung tâm Báo chí Quốc tế phục vụ APEC 2027 hiện đại, chuyên nghiệp

Ngày 10/7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa APEC 2027, chủ trì cuộc họp rà soát công tác phối hợp triển khai xây dựng Trung tâm Báo chí Quốc tế phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Cuộc họp được tổ chức ngay sau chuyến khảo sát thực địa của Tiểu ban tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang vào đầu tháng 7/2026.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa APEC 2027; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí chủ lực và các cơ quan truyền thông chủ nhà gồm Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam; đại diện các doanh nghiệp viễn thông VNPT, Viettel, MobiFone, NetNam cùng Tập đoàn Sun Group - đơn vị chủ đầu tư công trình.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, công tác tuyên truyền và văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong Năm APEC 2027, là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Thứ trưởng khẳng định Trung tâm Báo chí Quốc tế là một trong những hạng mục trọng điểm, phục vụ trực tiếp hàng nghìn phóng viên trong nước và quốc tế cùng hàng trăm cơ quan truyền thông đến tác nghiệp, đưa tin về Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Vì vậy, việc xây dựng Trung tâm Báo chí cần được chuẩn bị bài bản, hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu tác nghiệp ngày càng cao của báo chí.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung trao đổi về phương án thiết kế, quy hoạch và các yêu cầu kỹ thuật của Trung tâm Báo chí. Đại diện các cơ quan truyền thông chủ nhà đã đề xuất nhiều yêu cầu chuyên môn liên quan đến hệ thống phân phối tín hiệu, tiêu chuẩn phát sóng trực tiếp, trung tâm tổng khống chế (MCR), hạ tầng mạng quốc tế, không gian trường quay, khu vực làm việc và hệ thống booth dành cho các cơ quan báo chí.

Đại diện các doanh nghiệp viễn thông cùng đóng góp ý kiến về phương án bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông, bao gồm hệ thống cáp quang, đường truyền Internet tốc độ cao, mạng di động 5G, trạm thu phát sóng và xe truyền hình vệ tinh, nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức một sự kiện quốc tế quy mô lớn.

Đại diện chủ đầu tư và các cơ quan tham dự cuộc họp cũng đã trao đổi về phương án quy hoạch tổng thể, bố trí các phân khu chức năng, hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm Báo chí, đồng thời cập nhật tiến độ triển khai dự án và các nội dung cần tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chủ động của các cơ quan, đơn vị trong quá trình chuẩn bị.

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 không còn nhiều, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc; đồng thời khẩn trương hoàn thiện phương án xây dựng, bố trí không gian và hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm Báo chí, bảo đảm triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, an toàn và đạt chất lượng cao, góp phần tổ chức thành công Năm APEC Việt Nam 2027./.

Đại công trường APEC: Nhà thầu tập trung toàn lực, bám sát từng mét vuông dự án Tỉnh An Giang cùng với chủ đầu tư, nhà thầu đang tập trung toàn lực, bám sát từng mét vuông dự án để biến đảo ngọc Phú Quốc thành một không gian ngoại giao hiện đại, xứng tầm sự kiện APEC 2027.