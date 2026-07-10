World Cup 2026: Khi Tứ kết không chỉ là bóng đá

Siêu sao Erling Haaland thừa nhận cuộc đối đầu với đội tuyển Anh ở Tứ kết World Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt hơn hẳn với cá nhân anh, trong bối cảnh tiền đạo người Na Uy đang dẫn dắt đội bóng Bắc Âu viết nên hành trình đáng nhớ nhất của họ trong gần 3 thập kỷ.



Phát biểu với báo giới ngày 9/7, Haaland cho biết trận gặp Anh tại Miami không chỉ là một màn so tài lớn ở World Cup, mà còn chạm tới những mối liên hệ rất riêng trong cuộc đời anh.

Chân sút 25 tuổi sinh ra tại Anh khi cha anh - cựu danh thủ Alf-Inge Haaland - còn thi đấu cho Câu lạc bộ Leeds United. Bản thân Haaland hiện cũng là ngôi sao hàng đầu của bóng đá Anh trong màu áo Manchester City.

Haaland nhấn mạnh: “Đó chắc chắn là một trận đấu rất đặc biệt. Với tôi, trận này còn đặc biệt hơn nữa vì tôi đang chơi bóng ở Anh, tôi sinh ra ở Anh, và bây giờ lại đối đầu với tuyển Anh, với cả những đồng đội quen thuộc. Đây sẽ là một trận đấu thú vị và rất đáng chờ đợi.”



Trong lần đầu tiên góp mặt ở một giải đấu lớn cùng đội tuyển quốc gia, Haaland đang trở thành “đầu tàu” kéo Na Uy tiến sâu vượt kỳ vọng.

Tiền đạo của Câu lạc bộ Manchester City đã ghi tới 7 bàn sau 4 trận, trong đó có cú đúp vào lưới Brazil ở vòng 1/8, giúp Na Uy tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất giải đấu.

Chính Haaland cũng thừa nhận anh không nghĩ đội nhà có thể đi xa đến vậy. Chân sút này chia sẻ: “Thành thật mà nói, tôi không ngờ Na Uy lại vào tới Tứ kết World Cup. Với chúng tôi, chỉ riêng việc được gặp Brazil đã là điều rất đặc biệt, chứ chưa nói đến chuyện đánh bại họ rồi tiếp tục đối đầu tuyển Anh ở Tứ kết World Cup trên đất Mỹ.”



Theo Haaland, những gì đang diễn ra thực sự là điều hiếm thấy với bóng đá Na Uy. Anh hào hứng: “Nếu nhìn bầu không khí ở đất nước tôi, bạn sẽ thấy đây không phải điều bình thường với Na Uy. Mọi thứ thực sự rất đặc biệt.”



Na Uy trở lại World Cup sau 28 năm và đang tạo nên chiến dịch ấn tượng nhất của họ trong nhiều thập kỷ. Trong khi đó, đội tuyển Anh bước vào Tứ kết World Cup lần thứ ba liên tiếp, nhưng vẫn mang theo áp lực khổng lồ bởi suốt 60 năm qua họ chưa giành thêm một danh hiệu lớn nào kể từ chức vô địch World Cup 1966.



Haaland không bỏ lỡ cơ hội đẩy áp lực sang phía “Tam Sư” khi nhấn mạnh rằng tuyển Anh mới là đội phải chịu sức ép lớn nhất. Anh nói: “Có vài đội được xem là ứng cử viên hàng đầu và Anh là một trong số đó. Tôi nghĩ mọi người nên dồn toàn bộ áp lực lên các cầu thủ Anh.”



Không chỉ gây ấn tượng bởi phong độ ghi bàn bùng nổ, Haaland còn trở thành một trong những gương mặt được yêu thích nhất tại Mỹ trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Tính cách hài hước và thoải mái của tiền đạo này giúp anh ghi điểm mạnh với người hâm mộ “Xứ Cờ hoa.”



Chỉ vài giờ sau khi ghi bàn quyết định ở vòng 1/16, Haaland đã xuất hiện tại Dallas trong bộ đồ cao bồi, đội mũ và đi bốt, rồi đăng video lên mạng xã hội. Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền rộng rãi và càng khiến anh trở nên nổi tiếng hơn tại Mỹ.

Haaland cho biết anh rất thích bầu không khí World Cup tại Mỹ và cả sự hài hước của người dân nơi đây.

Tiền đạo người Na Uy chia sẻ: “Tôi thích người Mỹ, họ rất vui tính. Mọi thứ ở World Cup lần này đều tuyệt vời, từ các trận đấu, sân vận động cho đến sân tập. Tôi thực sự rất hài lòng và ấn tượng.”



Ở tuổi 25, Haaland đang đứng trước cơ hội đưa Na Uy vào Bán kết World Cup – điều gần như không ai dám nghĩ tới trước khi giải đấu khởi tranh.

Nhưng để làm được điều đó, anh sẽ phải vượt qua đội tuyển của nơi mình chào đời, trong một trận Tứ kết được dự báo vừa giàu cảm xúc, vừa đầy tính khốc liệt./.

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