Trực tiếp trận Tây Ban Nha-Bỉ tại tứ kết World Cup 2026

Vào lúc 2g sáng 11/7 (theo giờ Việt Nam), Tây Ban Nha và Bỉ sẽ đối đầu trên sân vận động SoFi (Mỹ) để tranh tấm vé thứ 2 vào bán kết World Cup 2026.
Tây Ban Nha và Bỉ gặp nhau 22 lần. Tây Ban Nha thắng 12, hòa 5 và thua 5 trước Bỉ.
Tại đấu trường World Cup, hai đội từng gặp nhau 2 lần và mỗi bên đều giành một chiến thắng.
World Cup 1986 tại Mexico: Bỉ hòa Tây Ban Nha 1-1, sau đó thắng 5-4 ở loạt sút luân lưu tại vòng tứ kết.
World Cup 1990 tại Italy: Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 trước Bỉ ở vòng bảng.
16/6/26: Bỉ - Ai Cập 1-1
22/6/26: Bỉ - Iran 0-0
27/6/26: New Zealand - Bỉ 1-5
2/7/26: Bỉ - Senegal 3-1
7/7/26: Mỹ - Bỉ 1-4
15/6/26: Tây Ban Nha - Cape Verde 0-0
21/6/26: Tây Ban Nha - Saudi Arabia 4-0
27/6/26: Uruguay - Tây Ban Nha 0-1
3/7/26: Tây Ban Nha - Áo 3-0
7/7/26: Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha 0-1