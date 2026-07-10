Trực tiếp trận Tây Ban Nha-Bỉ tại tứ kết World Cup 2026

Thành tích đối đầu

Tây Ban Nha và Bỉ gặp nhau 22 lần. Tây Ban Nha thắng 12, hòa 5 và thua 5 trước Bỉ.

Tại đấu trường World Cup, hai đội từng gặp nhau 2 lần và mỗi bên đều giành một chiến thắng.

World Cup 1986 tại Mexico: Bỉ hòa Tây Ban Nha 1-1, sau đó thắng 5-4 ở loạt sút luân lưu tại vòng tứ kết.

World Cup 1990 tại Italy: Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 trước Bỉ ở vòng bảng.