Đắk Lắk: Xác định nguyên nhân ngộ độc thực phẩm tại Trường Hoàng Việt

Ngày 11/7, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, Sở vừa ban hành báo cáo kết luận điều tra, xác minh nguyên nhân các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hoàng Việt (viết tắt là Trường Hoàng Việt, địa chỉ tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk).

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhận định vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bếp ăn tập thể Trường Hoàng Việt vào giờ ăn trưa ngày 2/7. Số lượng học sinh ăn tại bếp ăn là hơn 2.100 em. Số học sinh nhập viện với các biểu hiện (đau bụng, tiêu chảy, sốt, buồn nôn, nôn) là 28 em.

Qua kết quả phân tích tổng hợp và xác định căn nguyên gây ngộ độc thực phẩm, kết quả điều tra dịch tễ, điều tra hiện trường, điều tra người trực tiếp chế biến thực phẩm, kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm cho thấy nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc thực phẩm là do món trứng cuộn, nghi ngờ nhiễm Salmonella từ dụng cụ chứa đựng thực phẩm đã qua chế biến.

Sở Y tế đề nghị nhà trường tổ chức rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến, chia suất, bảo quản thực phẩm; tăng cường kiểm soát nguồn nguyên liệu có nguồn gốc động vật; thực hiện nghiêm việc tách biệt thực phẩm sống và thực phẩm chín; vệ sinh, khử khuẩn dụng cụ chế biến; đồng thời duy trì khám sức khỏe định kỳ, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm nhằm phòng ngừa các vụ ngộ độc thực phẩm tương tự trong thời gian tới.

Trước đó, vào trưa 3/7, nhiều học sinh tại một trường học trên địa bàn phường Tân An đồng loạt xuất hiện các triệu chứng như: sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy.

Trường hợp khởi phát đầu tiên lúc 17 giờ ngày 2/7. Ngay sau đó, các em được đưa đến nhiều cơ sở y tế để cấp cứu và điều trị.

Sở Y tế đã thành lập Tổ điều tra. Tổ điều tra đã tiến hành thu thập 5 mẫu thực phẩm tại bếp ăn tập thể gồm: ba chỉ nướng mè, trứng cuộn, cải ngọt xào, canh bí đỏ, bò nướng mè gửi Trung tâm Kiểm nghiệm-An toàn thực phẩm khu vực Tây Nguyên, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên để kiểm nghiệm.

Trước sự việc này, ngày 7/7, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk về việc điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm trên./.

Đắk Lắk: Điều tra nguyên nhân nhiều học sinh nghi ngộ độc thực phẩm Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị chức năng truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc ở một trường học thuộc phường Tân An.