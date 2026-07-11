Nhận định Argentina vs Thụy Sĩ: La Albiceleste gặp khó trước tường thép châu Âu

Cuộc tái ngộ duyên nợ sau 12 năm tại tứ kết World Cup 2026 giữa đương kim vô địch Argentina và Thụy Sĩ hứa hẹn là màn đấu trí nghẹt thở giữa khoảnh khắc thiên tài và kỷ luật thép Bắc Âu.

Vòng tứ kết World Cup 2026 chứng kiến màn so tài đầy duyên nợ giữa đội tuyển quốc gia Argentina và Thụy Sĩ vào lúc 08h00 ngày 12/7 trên sân Arrowhead (Kansas City, Mỹ). Cuộc chiến này lập tức gợi lại ký ức nghẹt thở của 12 năm trước tại World Cup 2014, nơi đại diện Nam Mỹ phải "trầy da tróc vẩy" đến phút 118 mới có thể khuất phục được sự kiên cường của đội bóng xứ sở đồng hồ. Tuy nhiên, vị thế bước vào trận đấu lần này đã có nhiều thay đổi, mang đến cho người hâm mộ xứ Tango nhiều nỗi lo âu hơn là sự hoài niệm.

Lịch sử đối đầu đang hoàn toàn ủng hộ Argentina khi họ bất bại trong cả 7 lần đụng độ Thụy Sĩ trong quá khứ (thắng 5, hòa 2). Bản lĩnh của nhà ĐKVĐ và cái duyên của Messi tại sân chơi World Cup là điều không thể bàn cãi. Tuy nhiên, trước một Thụy Sĩ chơi quá kín kẽ và lỳ lợm, Argentina khó lòng giải quyết trận đấu trong 90 phút chính thức. Kịch bản hai đội hòa nhau trong hai hiệp chính và kéo nhau vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu cân não là rất dễ xảy ra. Tại đây, bản lĩnh thép của các ngôi sao xứ Tango sẽ một lần nữa lên tiếng để giúp họ giật tấm vé vào bán kết một cách nhọc nhằn.

Dự đoán tỷ số chung cuộc của trận đấu là 1-1 cho Argentina và Thụy Sĩ trong 120 phút thi đấu và Argentina sẽ giành chiến thắng ở loạt đá luân lưu./.