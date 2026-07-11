World Cup 2026: Trận tứ kết Anh-Na Uy đối mặt nguy cơ ghế trống

Theo phóng viên TTXVN tại London, gần 2.000 vé xem trận tứ kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Anh và Na Uy đang được rao bán lại trên hệ thống bán vé chính thức của FIFA, làm dấy lên nguy cơ xuất hiện những khoảng trống trên khán đài trong một trận cầu được kỳ vọng sẽ kín chỗ tại Miami.

Cơn sốt vé đã nhanh chóng hạ nhiệt, thể hiện rõ qua những con số. Tấm vé đắt nhất cho trận đấu này từng được rao tới 8,05 triệu USD ngay sau chiến thắng của tuyển Anh trước Mexico hôm 6/7, nay chỉ còn được rao ở mức 1,1 triệu USD.

Trong khi đó, những tấm vé rẻ nhất đã rớt xuống chỉ còn hơn 2.000 USD, bằng đúng một nửa mức giá thấp nhất từng được rao bán lại là 4.000 USD của trận Anh-Mexico tại vòng 1/8 trên sân Azteca.

Theo phân tích của Telegraph Sport, có 1.822 vé của trận Anh-Na Uy đang được chào bán lại trên nền tảng của FIFA chỉ trong vòng 24 giờ trước giờ bóng lăn, chưa kể lượng vé trôi nổi trên các trang không chính thức, trong đó khoảng 1.200 vé hạng 1 (hạng đắt nhất) và hơn 600 vé thuộc 3 hạng rẻ hơn cộng lại.

Nghịch lý "cháy vé mà vẫn ế" bắt nguồn từ việc hai trong số những đội bóng có lượng cổ động viên đông đảo nhất giải đã dừng bước ngay từ vòng 1/8.

Nhiều khả năng chính các cổ động viên Brazil và Mexico đang tìm cách thanh lý những tấm vé tứ kết mà họ đã mua trước với kỳ vọng đội nhà đi tiếp.

Riêng lượng cổ động viên Brazil đổ về Miami từ sớm nay lâm cảnh "vỡ mộng" sau trận thua bất ngờ trước Na Uy, càng đẩy lượng vé bán tháo tăng cao.

Dù có nguồn tin cho rằng 30.000 cổ động viên Anh dự kiến đổ về Miami cuối tuần này, thực tế lại chưa cho thấy điều đó. Rào cản chi phí có thể là nguyên nhân.

Nhiều cổ động viên chọn lưu trú tại những khu nghỉ dưỡng giá mềm hơn ở phía Bắc Miami, số khác chờ đến sát giờ mới "chạy nước rút" tới sân. Điều khiến nhiều cổ động viên Anh chùn bước vẫn là chi phí.

Giá vé đắt đỏ, cộng với chi phí di chuyển qua nhiều chặng bay để theo chân đội tuyển và mức sinh hoạt cao tại Mỹ, đã đưa World Cup 2026 trở thành kỳ giải tốn kém nhất lịch sử đối với người hâm mộ.

Một số trận vòng bảng ít được chú ý - như trận Hàn Quốc gặp CH Séc tại Guadalajara - từng trắng xóa ghế trống. Tuy nhiên, nếu điều đó tái diễn ở một trận tứ kết, đó sẽ là một cú giáng mạnh vào hình ảnh của FIFA, tổ chức đã ra sức bảo vệ chính sách giá vé cao gây nhiều tranh cãi của mình.

Theo lịch thi đấu, cuộc chạm trán giữa Anh và Na Uy tại tứ kết World Cup 2026 sẽ diễn ra vào lúc 4g sáng 12/7 (theo giờ Việt Nam). Đội thắng ở cặp đấu này sẽ đối đầu đội thắng ở cặp Argentina-Thụy Sĩ tại bán kết./.

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