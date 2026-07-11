Đánh bại Bỉ, Tây Ban Nha 'đại chiến' Pháp ở bán kết World Cup 2026

Đội tuyển Tây Ban Nha đã ghi tên mình vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Bỉ ở trên sân SoFi ở Inglewood, Los Angeles, California (Mỹ).

Mikel Merino một lần nữa lại sắm vai người hùng khi được tung vào sân để mang niềm vui trọn vẹn về cho Tây Ban Nha, giống như điều từng làm trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/8.

Phút 88, chỉ 2 phút sau khi được trao cơ hội, Merino đã có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành sau pha bắt không dính bóng của Lammens, ghi bàn ấn định chiến thắng.

Trước đó, Tây Ban Nha chính là đội có bàn mở tỷ số với tình huống tương tự khi Fabian Ruiz đệm bóng cận thành sau nỗ lực cản phá của Thibaut Courtois ở phút 30.

Tuy nhiên, đến phút 11, Charles De Ketelaere đưa trận đấu trở về thế cân bằng về mặt tỷ số với cú đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Bỉ sau đường kiến tạo của Timothy Castagne.

Giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Bỉ, Tây Ban Nha thẳng tiến vào bán kết, nơi họ sẽ phải “đại chiến” Tây Ban Nha để tranh tấm vé góp mặt ở chung kết World Cup 2026.

Phong độ của Tây Ban Nha tại World Cup 2026 15/6/26: Tây Ban Nha - Cape Verde 0-0

21/6/26: Tây Ban Nha - Saudi Arabia 4-0

27/6/26: Uruguay - Tây Ban Nha 0-1

3/7/26: Tây Ban Nha - Áo 3-0

7/7/26: Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha 0-1 Phong độ của Bỉ tại World Cup 2026 16/6/26: Bỉ - Ai Cập 1-1

22/6/26: Bỉ - Iran 0-0

27/6/26: New Zealand - Bỉ 1-5

2/7/26: Bỉ - Senegal 3-1

7/7/26: Mỹ - Bỉ 1-4 Thành tích đối đầu Tây Ban Nha và Bỉ gặp nhau 22 lần. Tây Ban Nha thắng 12, hòa 5 và thua 5 trước Bỉ. Tại đấu trường World Cup, hai đội từng gặp nhau 2 lần và mỗi bên đều giành một chiến thắng. World Cup 1986 tại Mexico: Bỉ hòa Tây Ban Nha 1-1, sau đó thắng 5-4 ở loạt sút luân lưu tại vòng tứ kết. World Cup 1990 tại Italy: Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 trước Bỉ ở vòng bảng. Đội hình ra sân Tây Ban Nha: Unai Simon, Cucurella, Cubarsi, Laporte, Pedro Porro, F. Ruiz, Rodri, A. Baena, Olmo, Lamine Yamal, Oyarzabal. Bỉ: Courtois, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, De Bruyne, Raskin, Tielemans, Trossard, Doku, De Ketelaere. Tây Ban Nha-Bỉ 0-0 1': Trận đấu bắt đầu! Bỉ là đội giao bóng trước. Tây Ban Nha-Bỉ 0-0 4': Trận đấu diễn ra với thế trận mở khi cả hai đội chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. (Ảnh: AFP/TTXVN) Tây Ban Nha-Bỉ 0-0 9': Cả hai đội đều chưa tạo ra được tình huống đáng chú ý nào trong những phút đã qua của trận đấu. Tây Ban Nha-Bỉ 0-0 10': Các cầu thủ Tây Ban Nha liên tiếp tung ra các pha dứt điểm nhưng không thể đánh bại được hàng thủ của Bỉ. Tây Ban Nha-Bỉ 0-0 15': Tây Ban Nha đang là đội kiểm soát nhiều bóng hơn trong 1/3 thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1. Yamal khống chế bóng kỹ thuật. (Ảnh: AFP/TTXVN) Tây Ban Nha-Bỉ 0-0 21': Yamal tung ra cú sút sát vòng 16m50 nguy hiểm nhưng lại đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành của Bỉ. Tây Ban Nha-Bỉ 0-0 26': Trận đấu trở lại sau thời gian "tiếp nước," và người hâm mộ đang chờ đợi hai đội bùng nổ để tạo ra những bàn thắng. Tây Ban Nha-Bỉ 1-0 30': Fabian Ruiz phá vỡ thế cân bằng với pha đệm bóng cận thành sau nỗ lực cản phá của Thibaut Courtois, ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha trước Bỉ. Fabian Ruiz ghi bàn giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước. (Ảnh: AFP/TTXVN) Tây Ban Nha-Bỉ 1-0 34': Tây Ban Nha được hưởng quả đá phạt nguy hiểm ngay sát vạch 16m50 sau tình huống Yamal bị Doku phạm lỗi. Tây Ban Nha-Bỉ 1-0 35': Yamal thực hiện cú sút thẳng nguy hiểm nhưng không thể đánh bại được thủ thành Courtois. Tây Ban Nha-Bỉ 1-0 39': Bỉ đang gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công để có thể tạo ra sóng gió về phía khung thành của Tây Ban Nha. Tây Ban Nha-Bỉ 1-0 40': Yamal vượt qua sự truy cản của hậu vệ Bỉ rồi tung ra cú sút nguy hiểm. Tây Ban Nha-Bỉ 1-1 41': Charles De Ketelaere đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Bỉ sau đường kiến tạo của Timothy Castagne. Đây cũng là bàn thua đầu tiên mà Tây Ban Nha phải nhận tại World Cup 2026. Charles De Ketelaere gỡ hòa cho Bỉ. (Ảnh: AFP/TTXVN) Tây Ban Nha-Bỉ 1-1 45': Hiệp 1 có 5 phút bù giờ. Tây Ban Nha-Bỉ 1-1 Hiệp 1 khép lại với kết quả hòa 1-1. Trong 45 phút đầu tiên, Tây Ban Nha tung ra đến 9 cú sút, vượt trội so với 2 cú sút của Bỉ. Tuy nhiên, hiệu quả mà hai đội có được là ngang nhau. Tây Ban Nha-Bỉ 1-1 46': Hiệp 2 của trận đấu bắt đầu! Tây Ban Nha-Bỉ 1-1 48': Yamal thoát xuống nhận bóng của Cubarsi rồi tung ra cú sút bóng nguy hiểm. Tuy nhiên, trong pha bóng này, Yamal đã rơi vào thế việt vị. Tây Ban Nha-Bỉ 1-1 54': Cũng giống hiệp 1, Tây Ban Nha đang là đội kiểm soát nhiều bóng hơn trong những phút đầu hiệp 2. Bỉ chủ động chơi thấp phòng thủ chặt để chờ cơ hội phản công. Tây Ban Nha-Bỉ 1-1 55': De Cuyper tung ra cú sút rất căng ở góc hẹp nhưng chưa thể khiến lưới của Tây Ban Nha phải tung lên lần thứ 2. Tây Ban Nha-Bỉ 1-1 55': Tây Ban Nha có hai sự thay đổi nhân sự. Pedri và Ferran Torres vào sân thay cho Ruiz và Baena. Tây Ban Nha-Bỉ 1-1 60': Bỉ cũng có sự điều chỉnh nhân sự. Trossard, Vanaken và De Cuyper rời sân để nhường chỗ cho Witsel, Seys và Lukaku. , Tây Ban Nha-Bỉ 1-1 64': Tây Ban Nha đang gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng vượt lên dẫn trước ở cuộc chạm trán này. Tây Ban Nha-Bỉ 1-1 66': Hai đội bước vào quãng thời gian "tiếp nước" ở hiệp 2. Hy vọng, hai đội sẽ thi đấu bùng nổ khi trở lại. Tây Ban Nha-Bỉ 1-1 71': Thủ môn Courtois đã không thể tiếp tục thi đấu do chấn thương, phải rời sân nhường chỗ cho Lammens. Tây Ban Nha-Bỉ 1-1 75': Tây Ban Nha vẫn đang kiểm soát bóng và gây sức ép, nhưng bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Bỉ. Tây Ban Nha-Bỉ 1-1 79': Nico Williams được tung vào sân thay cho Oyarzabal. Tây Ban Nha-Bỉ 1-1 85': Bỉ có sự thay đổi người cuối cùng. Kevin De Bruyne rời sân nhường chỗ cho Saelemaekers. Tây Ban Nha cũng thay đổi người. Olmo được rút ra nhường chỗ cho Merino. Tây Ban Nha-Bỉ 2-1 88': Merino vừa vào sân đã tiếp tục tỏa sáng với pha băng vào đá bồi cận thành ghi bàn thắng đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn 2-1. Ở trận gặp Bồ Đào Nha, Merino cũng vào sân từ băng ghế dự bị và đã ghi bàn thắng quyết định "số phận" trận đấu. Tây Ban Nha-Bỉ 2-1 90': Hiệp 2 có 7 phút bù giờ. Tây Ban Nha-Bỉ 2-1 90'+5: Bỉ vẫn đang nỗ lực tấn công những phút cuối để tìm kiếm bàn thắng. Tây Ban Nha-Bỉ 2-1 Hết giờ! Tây Ban Nha giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Bỉ để thẳng tiến bán kết World Cup 2026.