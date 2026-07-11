Nỗi lo của châu Âu trước làn sóng mua điều hòa Trung Quốc

Liên minh châu Âu EU nhập khẩu 3,76 tỷ USD điều hòa từ Trung Quốc trong nửa đầu năm nay, tăng 43,2% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng kỷ lục.

Tại cơ sở sản xuất của một công ty gia dụng lớn ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, các dây chuyền lắp ráp máy điều hòa đang hoạt động hết công suất để đáp ứng những đơn hàng mới từ châu Âu.

Số liệu từ hải quan Trung Quốc cho thấy Liên minh châu Âu EU nhập khẩu 3,76 tỷ USD điều hòa từ Trung Quốc trong nửa đầu năm nay, tăng 43,2% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng kỷ lục.

Xuất khẩu điều hòa sang Pháp, Hà Lan và Bỉ tăng hơn gấp đôi trong 5 tháng đầu năm, lượng hàng bán cho Tây Ban Nha và Đức tăng trưởng hai con số.

Về máy điều hòa, Trung Quốc còn có ưu thế hơn các nước khác, khi có những dòng điều hòa di động dạng tách rời. Thiết kế không cần khoan đục và dễ dàng lắp đặt của chúng giúp giải quyết những trở ngại lớn tại thị trường châu Âu, chẳng hạn như các quy định nghiêm ngặt về bảo tồn di tích lịch sử và chi phí lắp đặt cao.

Xu hướng này nhanh chóng trở thành cú hích thương mại cho Trung Quốc, khiến nỗ lực giảm thâm hụt thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) với nền kinh tế thứ hai thế giới ngày càng khó thực hiện.

Nhu cầu tăng vọt này đã dấy lên lo ngại trong giới chính trị gia châu Âu; một số người cho rằng sự gia tăng doanh số là do tình trạng "dư thừa công suất" và "bán phá giá," thậm chí còn đề xuất áp thuế trừng phạt đối với các sản phẩm của Trung Quốc.

Nhận định về tình trạng trên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định thương mại giữa Trung Quốc và EU là sự lựa chọn hai chiều mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Sự bùng nổ giao thương về thiết bị làm mát tại châu Âu không chỉ đơn thuần là một hiện tượng thương mại nhất thời. Người tiêu dùng cho biết họ ngày càng sẵn sàng chuyển sang các nền tảng Trung Quốc để mua sắm các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày.

Theo nhiều chuyên gia, điều EU cần làm lại không phải là quá chú trọng đến vấn đề thâm hụt thương mại này, mà cần tính đến nhu cầu đầu tư của Bắc Kinh vào chính châu Âu.

Theo cách tiếp cận này, các doanh nghiệp Trung Quốc và châu Âu có thể tiến tới hợp tác, để cùng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, thay vì chỉ đối đầu để giành thị phần của nhau./.