Tương lai bất định của thị trường dầu mỏ khi xung đột Trung Đông chưa chấm dứt

Cuộc xung đột tại Trung Đông đã tạo ra một cú sốc lớn với thị trường năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, điều đáng chú ý không chỉ là quy mô của cú sốc, mà còn là tốc độ "hạ nhiệt" bất ngờ của giá dầu.

Trước hết, thỏa thuận ngừng bắn hiện tại chỉ mang tính tạm thời và chưa giải quyết được các nguyên nhân gốc rễ của xung đột. Iran vẫn duy trì các hành động quân sự ở mức hạn chế, cho thấy nguy cơ leo thang chưa biến mất. Trong khi đó, phía Mỹ không còn nhiều động lực tiếp tục xung đột sau khi không đạt được mục tiêu ban đầu. Điều này tạo ra một trạng thái “giảm nhiệt chiến thuật”, nhưng chưa thể coi là ổn định lâu dài.

Rủi ro lớn hơn nằm ở eo biển Hormuz. Trong thời gian chiến sự, Iran đã rải thủy lôi tại khu vực này, và quá trình rà phá có thể kéo dài nhiều tháng. Ngay cả khi hoạt động vận tải đã được nối lại, mức độ an toàn vẫn chưa được đảm bảo tuyệt đối./.