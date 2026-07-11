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'Siêu dự bị" Merino làm điều chưa từng có trong lịch sử World Cup

Mikel Merino đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn quyết định trong hai trận vòng loại trực tiếp khác nhau tại World Cup sau khi vào sân từ ghế dự bị.

Huy Khánh
Merino lập nên kỳ tích tại World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Merino lập nên kỳ tích tại World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mikel Merino tiếp tục góp công lớn trong chiến thắng 2-1 của Tây Ban Nha trước Bỉ ở trận tứ kết World Cup 2026 diễn ra trên sân SoFi.

Chân sút sinh năm 1996 chỉ mất 2 phút sau khi vào sân từ băng ghế dự bị (vào sân phút 86), để ghi bàn bàn thắng định đoạt "số phận" trận Tây Ban Nha-Bỉ.

Trước đó, Merino cũng chính là người đã ghi bàn ở phút 90+1 giúp Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha 1-0 ở vòng 1/8 sau khi vào thay cho Olmo ở phút 85.

Phong độ ấn tượng của Merino không chỉ giúp Tây Ban Nha lần đầu vào bán kết kể từ năm 2010 mà còn ghi tên mình vào lịch sử World Cup.

Theo Opta, Merino trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi bàn quyết định trong hai trận vòng loại trực tiếp khác nhau, khi vào sân từ ghế dự bị.

Với những gì đã thể hiện, Mikel Merino chắc chắn sẽ tiếp tục được huấn luyện viên Luis de la Fuente tin dùng trong phần còn lại của giải đấu.

Còn với Tây Ban Nha, đối thủ tiếp theo của họ trên hành trình chinh phục ngôi vương World Cup 2026 sẽ là Pháp - đội bóng đã vượt qua Maroc 2-0 ở trận tứ kết đầu tiên.

Theo lịch thi đấu, trận đấu Pháp-Tây Ban Nha sẽ diễn ra trên sân vận động Dallas vào lúc 2g sáng 15/7 (theo giờ Việt Nam)./.

(Vietnam+)
#Mikel Merino #World Cup 2026 #Kỷ lục #Bàn thắng #Siêu dự bị Tây Ban Nha
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WORLD CUP 2026

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