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Toàn cảnh thế giới: Trung Đông nguy cơ xung đột lan rộng, sẵn sàng mọi kịch bản xấu

Trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran tiếp tục leo thang, Iran đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao với các nước trong khu vực, trong khi Mỹ khẳng định vẫn duy trì kênh đàm phán.

Viết Thành
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Bản tin 60s toàn cảnh của Báo Điện tử VietnamPlus tuần này sẽ có những nội dung chính sau:

Trung Đông trước nguy cơ xung đột lan rộng.

Tuyến đường sắt chiến lược của Iran bị tập kích dữ dội.

Cháy nhà máy giày tại Trung Quốc gây thương vong lớn.

Tòa án Tối cao Hàn Quốc ra phán quyết chung thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Tổng thống Mỹ tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran “đã kết thúc”.

Mỹ cấp quyền sản xuất tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine.

Venezuela sẽ sớm khôi phục các chuyến bay thương mại./.

(Vietnam+)
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