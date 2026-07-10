Iran an táng Đại Giáo chủ Ali Khamenei tại khu lăng mộ nằm cạnh đền Imam Reza

Sau nhiều ngày diễn ra tang lễ quy mô lớn, ngày 10/7, thi hài Đại Giáo chủ Iran, ông Ali Khamenei, đã được an táng tại khu lăng mộ nằm cạnh đền thờ Imam Reza ở thành phố Mashhad, Đông Bắc Iran.

Thi hài ông Ali Khamenei đã được đưa tới Mashhad chiều 9/7 và được đông đảo người dân từ khắp Iran cùng đại biểu đến từ hàng chục quốc gia đón nhận.

Lễ tiễn biệt cuối cùng diễn ra tại khu lăng mộ Imam Reza, khép lại những ngày quốc tang với sự tham dự của hàng triệu người đưa tiễn.

Tham dự buổi lễ có nhiều quan chức và nhân vật chính trị cấp cao của Iran, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, Chánh án Gholam Hossein Mohseni Ejei, cựu Phó Tổng thống Mohammad Mokhber và giáo sĩ phụ trách lễ cầu nguyện thứ Sáu tại Mashhad Ayatollah Seyyed Ahmad Alamolhoda.

Nghi thức tang lễ bao gồm lễ cầu nguyện cuối cùng dành cho Ayatollah Khamenei, do con trai ông là Ayatollah Seyyed Mostafa Khamenei chủ trì.

Trước đó, thi hài ông Ali Khamenei đã được đưa qua Iraq sau các lễ tiễn biệt quy mô lớn tại Tehran và Qom. Tại thành phố Najaf của Iraq, khoảng 3,8 triệu người đã tham gia đoàn đưa tang quanh đền thờ Imam Ali trước khi linh cữu được chuyển tới Karbala.

Đại Giáo chủ Ali Khamenei đã thiệt mạng trong cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Israel nhằm vào Tehran hôm 28/2/2026, mở đầu cho cuộc xung đột kéo dài 40 ngày./.

Hàng triệu người dân Iran tiễn biệt Đại giáo chủ Ali Khamenei tại Qom Từ sáng sớm, khu vực đền thờ cùng các tuyến đường dẫn vào trung tâm Qom đã chật kín người dân từ nhiều địa phương trên khắp Iran đổ về để tiễn biệt ông Khamenei và các thành viên trong gia đình.

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