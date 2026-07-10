Mỹ tiếp tục đàm phán kỹ thuật với Iran bất chấp căng thẳng

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 9/7, một quan chức Mỹ cho biết nước này sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán kỹ thuật với Iran nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao, dù xung đột giữa hai bên tiếp tục leo thang, với các đợt tấn công quân sự và biện pháp trả đũa trong những ngày gần đây.



Theo quan chức trên, chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn duy trì mục tiêu giải quyết bất đồng thông qua đối thoại, song khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz là "hành động khủng bố" và không thể chấp nhận.

Mỹ cho rằng Iran đã vi phạm các cam kết trong bản ghi nhớ đạt được giữa hai bên hồi tháng trước.



Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng thống Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn với Iran "đã chấm dứt," đồng thời cảnh báo Tehran sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu tiếp tục các hành động đe dọa tự do hàng hải.

Tuy nhiên, trên đường trở về Washington, ông cho biết Iran đã chủ động liên hệ nhằm tìm kiếm một thỏa thuận mới để hạ nhiệt căng thẳng, dù bày tỏ hoài nghi về mức độ tuân thủ cam kết của Tehran.

Trong khi đó, phía Iran cáo buộc Mỹ vi phạm các thỏa thuận đã đạt được khi tiếp tục tiến hành không kích, tái áp đặt các biện pháp hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu dầu và gia tăng hiện diện quân sự tại Vùng Vịnh.



Theo các hãng tin Mỹ, bất chấp diễn biến quân sự, cả Washington và Tehran đều chưa tuyên bố rút khỏi kênh đối thoại.

Giới quan sát nhận định việc duy trì các cuộc đàm phán kỹ thuật cho thấy hai bên vẫn để ngỏ khả năng tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông, dù triển vọng đạt được một thỏa thuận bền vững trong ngắn hạn vẫn còn nhiều thách thức.



Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã điện đàm với người đồng cấp Saudi Arabia Faisal bin Farhan để trao đổi những diễn biến mới nhất tại khu vực sau các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran.

Cuộc điện đàm nằm trong chuỗi tiếp xúc ngoại giao mà Tehran đang thúc đẩy với các nước trong khu vực nhằm trao đổi quan điểm về tình hình an ninh và các diễn biến sau các cuộc không kích của Mỹ.



Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari cho biết Doha vẫn cam kết với ngoại giao và đối thoại như là giải pháp để giải quyết các xung đột trong khu vực.

Trên mạng xã hội X, ông Al Ansari khẳng định Qatar vẫn cam kết "ngoại giao và hòa giải như là con đường hướng tới giải quyết xung đột và thúc đẩy an ninh và ổn định lâu dài trong khu vực."



Đến nay, Doha đóng vai trò trung gian hòa giải quan trọng trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran trong nỗ lực biến bản ghi nhớ thành một thỏa thuận lâu dài./.

Căng thẳng tại Trung Đông: Mỹ tiếp tục không kích Iran Mỹ chưa công bố ngay các mục tiêu của đợt không kích mới, nhưng cho biết chiến dịch này sẽ "tiếp tục làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz."

​