Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế: Việt Nam lọt top 7 đội có thành tích cao nhất

Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lý quốc tế gồm 5 học sinh và đều đạt huy chương, với 4 huy chương Vàng và 1 huy chương Bạc.

Với kết quả này, Việt Nam nằm trong top 7 đội tuyển có thành tích cao nhất của kỳ thi. Đây cũng là thành tích cao nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại các kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế từ trước đến nay.

Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 56 (IPhO 2026) được tổ chức tại thành phố Bucaramanga, tỉnh Santander, Colombia từ ngày 4 đến ngày 12/7/2026.

Kỳ thi có sự tham dự của 381 học sinh trung học xuất sắc đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các thí sinh thực hiện hai bài thi gồm bài thi lý thuyết và bài thi thực nghiệm, thời gian làm bài mỗi bài thi là 5 tiếng, qua đó đánh giá toàn diện kiến thức, tư duy phân tích, năng lực giải quyết vấn đề và kỹ năng thực hành Vật lý./.