Lần đầu Việt Nam có 2 học sinh đạt điểm tuyệt đối tại Olympic Vật lý quốc tế

Ngày 11/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 56 (IPhO 2026), đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 5 học sinh đều đạt huy chương với 4 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc.

Đây là thành tích cao nhất của Đội tuyển quốc gia Việt Nam tại các kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế từ trước đến nay và lần đầu tiên có 2 em đạt điểm tuyệt đối 30/30 điểm trong bài thi lý thuyết.

Các học sinh đoạt Huy chương Vàng gồm: Vũ Nguyên Nguyên, lớp 11, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam, thành phố Hà Nội (đạt điểm tuyệt đối 30/30 trong bài thi lý thuyết); Nguyễn Nhật Minh, lớp 11, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội (đạt điểm tuyệt đối 30/30 trong bài thi lý thuyết); Tạ Ngọc Minh, lớp 12, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Thị Bích Ngọc, lớp 12, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình.

Em Lê Duy Khánh, lớp 11, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa đoạt Huy chương Bạc.

Việt Nam nằm trong top 7 đội tuyển có thành tích cao nhất của kỳ thi. Đây cũng là thành tích cao nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại các kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế từ trước đến nay.

Tuy bằng năm 2017 về số huy chương (4 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc) nhưng lần đầu tiên có 2 em đạt điểm tuyệt đối 30/30 điểm trong bài thi lý thuyết.

Chất lượng huy chương vượt hơn so với các năm gần đây (năm 2023: 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng; năm 2024: 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc; năm 2025: 1 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc).

Kết quả này thể hiện nền tảng kiến thức vững chắc, năng lực tư duy và giải quyết vấn đề; đồng thời khẳng định bản lĩnh của học sinh Việt Nam tại một trong những kỳ thi khoa học quốc tế có yêu cầu chuyên môn cao nhất dành cho học sinh Trung học.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự IPhO 2026 gồm 5 học sinh và đều đạt huy chương, với 4 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc. (Ảnh: TTXVN phát)

Đội tuyển dự thi Olympic Vật lý là một trong số ít đội có 2 học sinh nữ. Với 3 trong số 5 thành viên của đội tuyển đang học lớp 11 cho thấy tiềm năng, tính kế thừa và chiều sâu của lực lượng học sinh giỏi Vật lý Việt Nam, tạo nền tảng thuận lợi cho công tác phát hiện, bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ trong thời gian tới.

Với vai trò nền tảng của Vật lý đối với các lĩnh vực như bán dẫn, công nghệ lượng tử, vật liệu tiên tiến, năng lượng, công nghệ không gian và tự động hóa, kết quả của đội tuyển khẳng định hiệu quả của giáo dục mũi nhọn; đồng thời góp phần tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao cho đất nước.

Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 56 diễn ra tại thành phố Bucaramanga, tỉnh Santander, Colombia từ ngày 4-12/7/2026. Kỳ thi có sự tham dự của 381 học sinh Trung học xuất sắc đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các thí sinh thực hiện hai bài thi gồm bài thi lý thuyết và bài thi thực nghiệm, thời gian làm bài mỗi bài thi là 5 tiếng, qua đó đánh giá toàn diện kiến thức, tư duy phân tích, năng lực giải quyết vấn đề và kỹ năng thực hành Vật lý./.

Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu 2026: Cả 5 học sinh Việt Nam đều giành huy chương Đội tuyển Việt Nam gồm 5 thành viên, đã thi đấu xuất sắc, giành 1 huy chương Vàng và 4 huy chương Bạc tại Olympic Vật lý châu Âu 2026 (EuPhO 2026).