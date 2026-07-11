Phú Thọ: Không phát hiện bất thường trong kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Qua rà soát Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ khẳng định không phát hiện dấu hiệu bất thường trong kết quả thi của thí sinh tại các điểm thi, phòng thi trên địa bàn.

Nội dung này được nêu trong báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ vừa gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo báo cáo, tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, tỉnh Phú Thọ có 492 bài thi đạt điểm 10, phân bố tại nhiều điểm thi trên địa bàn. Trong đó, môn Lịch sử có nhiều điểm 10 nhất với 237 bài thi tại hơn 60 điểm thi; môn Toán có 194 bài thi đạt điểm 10 tại hơn 40 điểm thi.

Một số điểm thi có nhiều bài thi đạt điểm 10 môn Toán gồm Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc với 36 bài thi, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương với 27 bài thi, Trường Trung học phổ thông Yên Lạc với 12 bài thi, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hoàng Văn Thụ với 11 bài thi và Trường Trung học phổ thông Lê Xoay với 10 bài thi.

Phòng thi có nhiều điểm 10 môn Toán nhất là phòng 00315 tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc với 6 bài thi đạt điểm tuyệt đối.

Qua kiểm tra, cả 6 thí sinh đều là học sinh các lớp chuyên Toán, chuyên Vật lý và chuyên Tin học, có kết quả học tập tốt, kết quả thi phù hợp với kết quả các đợt khảo sát do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức trước kỳ thi.

Liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng có dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Cao Phong, xã Cao Phong trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 kèm theo dữ liệu điểm thi của hai thí sinh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Qua kiểm tra, xác minh, Sở Giáo dục và Đào tạo không phát hiện dấu hiệu gian lận như nội dung phản ánh. Lãnh đạo Trường Trung học phổ thông Cao Phong đã báo cáo vụ việc với cơ quan Công an. Cơ quan chức năng đã làm việc với người đăng tải thông tin.

Chiều 10/7, chủ tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin trên đã chủ động gỡ bài viết và đăng lời xin lỗi công khai tới cộng đồng mạng, thầy cô giáo và học sinh trường Trung học phổ thông Cao Phong.

Người này thừa nhận nội dung đăng tải là sai sự thật, xuất phát từ suy đoán chủ quan của cá nhân.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh Phú Thọ có hơn 47.000 thí sinh tham dự và diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế.

Trước kỳ thi, tỉnh đã huy động hơn 7.600 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng lực lượng công an, y tế, điện lực, thanh niên tình nguyện và các lực lượng liên quan tham gia công tác coi thi, phục vụ kỳ thi, bảo đảm an ninh tại các điểm thi.

Các phương án bảo đảm cơ sở vật chất, an ninh, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ thí sinh được triển khai đồng bộ, góp phần tổ chức kỳ thi an toàn./.

Thi tốt nghiệp THPT: Trung thực trong phòng thi - trách nhiệm với tương lai Mỗi hành vi gian lận không chỉ là sự đánh đổi không đáng của người vi phạm mà còn là sự bất công đối với hàng triệu thí sinh đã miệt mài học tập và bước vào phòng thi bằng chính năng lực của mình.