Phát triển 5 đại học lớn thành trung tâm đào tạo tầm khu vực và thế giới

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 10/7/2026 phê duyệt Đề án đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt động một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên thành những trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới (Đề án).

Mục tiêu của Đề án nhằm đầu tư phát triển Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Nha Trang và Trường Đại học Quy Nhơn thành các cơ sở giáo dục đại học lớn, giữ vai trò trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ uy tín trong khu vực và thế giới; là hạt nhân dẫn dắt hệ sinh thái giáo dục đại học, khởi nghiệp sáng tạo và các đô thị khoa học, đóng vai trò động lực cung ứng nguồn nhân lực và giải pháp khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, liên kết vùng bền vững của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Đề án đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030 như sau:

Đại học Huế: Trung tâm học thuật đa ngành của cả nước

Đại học Huế phấn đấu phát triển thành đại học quốc gia, theo định hướng đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực và chuyển đổi số; giữ vai trò tiên phong, trọng điểm về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học của vùng và cả nước; giữ vai trò trung tâm học thuật, văn hóa và y tế chuyên sâu chất lượng cao của cả nước;

Là hạt nhân nòng cốt dẫn dắt hệ sinh thái giáo dục đại học, đổi mới sáng tạo và phát triển mô hình đô thị đại học sinh thái gắn liền với không gian đô thị di sản đặc thù của thành phố Huế trực thuộc trung ương;

Ưu tiên bố trí không gian phát triển các cơ sở giáo dục đại học gắn với mô hình khu đô thị đại học tích hợp đa chức năng, bao gồm đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển đô thị, tạo động lực lan tỏa cho phát triển kinh tế-xã hội vùng Bắc Trung Bộ;

Tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư, hạ tầng học đường thông minh và hiện đại hóa hệ thống phòng thí nghiệm để đi đầu trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; tập trung phát triển các lĩnh vực trọng điểm mũi nhọn gồm y dược chuyên sâu, công nghệ sinh học, khoa học cơ bản, khoa học giáo dục, nông lâm nghiệp và thủy sản công nghệ cao, năng lượng sạch, công nghiệp văn hóa, du lịch di sản và dịch vụ kinh tế số; bảo đảm các ngành nghề mũi nhọn được đầu tư đạt tiêu chuẩn chất lượng kiểm định quốc tế.

Nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ giảng viên và chuyên gia đầu ngành, phấn đấu đạt tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sỹ từ 60% trở lên, trong đó tối thiểu 20% là Giáo sư, Phó Giáo sư và 10% là giảng viên quốc tế; thu hút ít nhất 20 nhà khoa học hàng đầu thế giới đến giảng dạy, nghiên cứu và đào tạo khoảng 50 giảng viên, nhà khoa học trẻ tài năng để dẫn dắt các lĩnh vực đào tạo thế mạnh.

Tăng cường năng lực tự chủ tài chính gắn với thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phấn đấu đạt 10%-15% tổng số nguồn thu tài chính từ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo ngắn hạn và hoạt động dịch vụ; phấn đấu lọt vào Nhóm 300 trường đại học hàng đầu châu Á theo các bảng xếp hạng đại học quốc tế uy tín, khẳng định vị thế và năng lực cạnh tranh toàn cầu của hệ sinh thái giáo dục đại học vùng.

Đại học Đà Nẵng: Dẫn dắt đổi mới sáng tạo và công nghệ cao

Đại học Đà Nẵng phấn đấu phát triển thành đại học quốc gia, đại học trọng điểm quốc gia theo định hướng nghiên cứu đa ngành và chuyển đổi số, giữ vai trò hình mẫu quốc gia về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ, chuyển đổi số và là cực tăng trưởng dẫn dắt hệ sinh thái giáo dục đại học, đô thị khoa học của vùng;

Sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) trình làng các sản phẩm công nghệ tại Ngày hội Khoa học Công nghệ, Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Bách khoa Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư đồng bộ hạ tầng khu đô thị đại học Hòa Quý-Điện Ngọc, giữ vai trò hạt nhân lõi liên kết mạng lưới giữa Nhà trường-Doanh nghiệp-Chính quyền để đi đầu trong đào tạo nhân lực công nghệ cao;

Tập trung phát triển các lĩnh vực trọng điểm gồm thiết kế vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu, tự động hóa và công nghệ số; bảo đảm các chương trình đào tạo mũi nhọn được đầu tư đạt tiêu chuẩn chất lượng kiểm định quốc tế.

Nâng cao toàn diện năng lực đội ngũ giảng viên và chuyên gia đầu ngành, phấn đấu đạt tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sỹ từ 60% trở lên, trong đó tối thiểu 20% là Giáo sư, Phó Giáo sư và 15% là giảng viên quốc tế;

Thu hút ít nhất 50 nhà khoa học hàng đầu thế giới đến giảng dạy, nghiên cứu và đào tạo khoảng 70 giảng viên, nhà khoa học trẻ tài năng để dẫn dắt các lĩnh vực đào tạo thế mạnh.

Đột phá năng lực tự chủ tài chính gắn với thương mại hóa tri thức, phấn đấu nâng tỷ trọng doanh thu từ hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt tối thiểu 35% trong cơ cấu tổng nguồn thu của đại học; phát triển mạnh mô hình doanh nghiệp khởi nguồn từ trường đại học (spin-off) với chỉ tiêu hình thành và vận hành hiệu quả ít nhất 50 doanh nghiệp mỗi năm.

Phấn đấu lọt vào Nhóm 150 trường đại học hàng đầu châu Á, trong đó có ít nhất một ngành hoặc lĩnh vực thuộc Nhóm 100 thế giới theo các bảng xếp hạng đại học quốc tế uy tín, góp phần nâng cao vị thế toàn cầu của hệ sinh thái giáo dục đại học Việt Nam, đáp ứng yêu cầu cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển đất nước.

Trường Đại học Vinh: Hạt nhân đào tạo vùng Bắc Trung Bộ

Trường Đại học Vinh phát triển theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, giữ vai trò trụ cột đào tạo và hạt nhân lõi dẫn dắt hệ sinh thái giáo dục đại học, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của tiểu vùng Bắc Trung Bộ; tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cơ sở 2 thành mô hình đô thị đại học vệ tinh thông minh nhằm mở rộng không gian phát triển;

Tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao và chuyển giao công nghệ các lĩnh vực trọng điểm gồm công nghệ kỹ thuật, máy tính và công nghệ thông tin, khoa học giáo dục, kinh doanh, tài chính-ngân hàng và bảo hiểm; phục vụ trực tiếp cho hành lang công nghiệp ven biển Thanh Hóa-Nghệ An-Hà Tĩnh và cực tăng trưởng Thanh Hóa; bảo đảm các ngành nghề mũi nhọn được đầu tư đạt tiêu chuẩn chất lượng kiểm định quốc tế.

Nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ giảng viên và chuyên gia đầu ngành, phấn đấu đạt tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sỹ từ 50% trở lên, trong đó tối thiểu 20% là Giáo sư, Phó Giáo sư và 10% là giảng viên quốc tế; thu hút ít nhất 20 nhà khoa học hàng đầu thế giới đến giảng dạy, nghiên cứu và đào tạo khoảng 30 giảng viên, nhà khoa học trẻ tài năng để dẫn dắt các lĩnh vực đào tạo thế mạnh.

Tăng cường năng lực tự chủ tài chính gắn với thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phấn đấu đạt 10%-15% tổng số nguồn thu tài chính từ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo ngắn hạn và hoạt động dịch vụ; phấn đấu lọt vào Nhóm 50 trường đại học hàng đầu Đông Nam Á và Nhóm 500 trường đại học hàng đầu châu Á theo các bảng xếp hạng đại học quốc tế uy tín.

Trường Đại học Nha Trang: Đào tạo gắn với kinh tế biển

Đóng mới tàu composite đánh bắt thủy hải sản xa bờ tại Viện nghiên cứu chế tạo tàu thủy (Trường Đại học Nha Trang). (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Trường Đại học Nha Trang phát triển theo định hướng ứng dụng, giữ vai trò trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo lớn của khu vực; mở rộng không gian phục vụ và cung ứng nguồn lực tri thức hỗ trợ trực tiếp cho toàn vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên;

Tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu về khoa học, công nghệ biển, hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm liên ngành phục vụ nghiên cứu chuyên sâu và bứt phá chất lượng hoạt động chuyên môn; đi đầu trong đào tạo và chuyển giao công nghệ khối ngành mũi nhọn gồm khoa học công nghệ biển, nuôi trồng và chế biến thủy sản công nghệ cao, công nghệ thực phẩm, du lịch và dịch vụ biển;

Đột phá đào tạo ngành hàng hải và logistics, quản trị cảng nước sâu phục vụ các khu kinh tế ven biển và phát triển hệ thống chuỗi cung ứng lạnh kết nối nông sản Tây Nguyên xuất khẩu; bảo đảm các ngành nghề mũi nhọn được đầu tư đạt tiêu chuẩn chất lượng kiểm định quốc tế.

Nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ giảng viên và chuyên gia đầu ngành, phấn đấu đạt tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sỹ từ 50% trở lên, trong đó tối thiểu 15% là Giáo sư, Phó Giáo sư và 5% là giảng viên quốc tế; thu hút ít nhất 10 nhà khoa học hàng đầu thế giới đến giảng dạy, nghiên cứu và đào tạo khoảng 20 giảng viên, nhà khoa học trẻ tài năng để dẫn dắt các lĩnh vực đào tạo thế mạnh;

Tăng cường năng lực tự chủ tài chính gắn với thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phấn đấu đạt 10%-15% tổng số nguồn thu tài chính từ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo ngắn hạn và hoạt động dịch vụ; phấn đấu đưa các lĩnh vực, ngành nghề thế mạnh về biển và thủy sản lọt vào Nhóm đầu khu vực Đông Nam Á theo các tiêu chuẩn đánh giá và bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

Trường Đại học Quy Nhơn: Hạt nhân đào tạo vùng Trung Trung Bộ

Trường Đại học Quy Nhơn phát triển theo hướng đa ngành, giữ vai trò trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo lớn của tiểu vùng Trung Trung Bộ; là đầu mối liên kết cung ứng nguồn lực tri thức phục vụ phát triển bền vững khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên;

Tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng phòng thí nghiệm và nâng cao quy mô để trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu lớn về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và điện tử của tiểu vùng; đi đầu trong đào tạo nhân lực chất lượng cao các lĩnh vực khoa học sư phạm, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và kinh tế;

Bứt phá đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, thương mại biên mậu và dịch vụ liên quốc gia phục vụ cho các nước lân cận dọc theo hành lang kinh tế trục ngang kết nối cửa khẩu quốc tế Bờ Y; góp phần để khu vực Đà Nẵng-Chu Lai, Quy Nhơn là trung tâm đào tạo và nghiên cứu về công nghệ thông tin, điện tử, công nghiệp công nghệ cao, logistics và kinh tế biển; bảo đảm các ngành nghề mũi nhọn được đầu tư đạt tiêu chuẩn chất lượng kiểm định quốc tế.

Nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ giảng viên và chuyên gia đầu ngành, phấn đấu đạt tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sỹ từ 50% trở lên, trong đó tối thiểu 15% là Giáo sư, Phó Giáo sư và 5% là giảng viên quốc tế; thu hút ít nhất 10 nhà khoa học hàng đầu thế giới đến giảng dạy, nghiên cứu và đào tạo khoảng 20 giảng viên, nhà khoa học trẻ tài năng để dẫn dắt các lĩnh vực đào tạo thế mạnh.

Tăng cường năng lực tự chủ tài chính gắn với thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phấn đấu đạt 10%-15% tổng số nguồn thu tài chính từ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo ngắn hạn và hoạt động dịch vụ; phấn đấu đưa các lĩnh vực, ngành nghề mũi nhọn lọt vào Nhóm đầu khu vực Đông Nam Á theo các tiêu chuẩn đánh giá và bảng xếp hạng đại học quốc tế uy tín.

Đề án cũng định hướng tới năm 2025, phát triển hệ thống các cơ sở giáo dục đại học trong Đề án thành những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ uy tín ngang tầm khu vực châu Á và thế giới; trong đó có ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học lọt vào Nhóm 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín;

Làm chủ công nghệ lõi và tiên phong dẫn dắt một số ngành, lĩnh vực mũi nhọn về trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu, thiết kế vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, y sinh, khoa học vật liệu, kinh tế biển, thủy sản, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp sáng tạo;

Hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và công nghệ theo mô hình đại học thông minh, xanh, tuần hoàn, bảo đảm các khu đô thị đại học tích hợp đạt mức phát thải ròng khí nhà kính bằng 0 (Net Zero) theo lộ trình quy định.

Năm nhiệm vụ, giải pháp

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, Đề án đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp như sau: Hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất và không gian phát triển; phát triển hạ tầng số, hạ tầng khoa học, công nghệ tiên tiến và hạ tầng năng lượng xanh trong giáo dục đại học.

Nâng cao năng lực nghiên cứu, công bố quốc tế; thúc đẩy cơ chế liên kết, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ.

Xây dựng, phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; đổi mới cấu trúc ngành nghề và nâng cao chất lượng đào tạo công nghệ chiến lược theo chuẩn quốc tế.

Phát triển hệ sinh thái liên kết giữa nhà trường, địa phương và doanh nghiệp phục vụ phát triển kinh tế-xã hội bền vững của vùng. Đẩy mạnh và chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng trong giáo dục đại học./.

Phê duyệt Đề án phát triển Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế đạt chuẩn Đông Nam Á Theo mục tiêu đặt ra, xây dựng Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế theo mô hình "Trường-Viện" thành bệnh viện chuyên sâu, kỹ thuật cao, đạt chuẩn bệnh viện tiên tiến khu vực Đông Nam Á năm 2030.