Quảng Trị rà soát kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 sau phản ánh tiêu cực

Liên quan đến việc phản ánh có dấu hiệu tiêu cực trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026 gây xôn xao dư luận, chiều 11/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết đã có văn bản số 3392/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh về việc rà soát kết quả thi tốt nghiệp trên địa bàn.

Theo văn bản, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh Quảng Trị đã được tổ chức theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, vào ngày 10/7, trên nền tảng mạng xã hội lan truyền, chia sẻ các thông tin phản ánh về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Trực.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức coi thi và kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Trực, nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, các hành vi gian lận, tiêu cực (nếu có); kịp thời xử lý và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường để có biện pháp xử lý. Tiếp tục nắm bắt tình hình dư luận phản ánh của học sinh và người dân trên địa bàn để chủ động xử lý.

Đối với Công an tỉnh Quảng Trị, chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức, cá nhân; xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Các xã, phường có liên quan cần phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh trong quá trình xác minh, làm rõ sự việc.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, vào ngày 10/7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc tố cáo tiêu cực thi cử tại Trường Trung học phổ thông Lê Trực, tỉnh Quảng Trị về việc tại hội đồng thi này đã có hiện tượng có giáo viên vào hướng dẫn học sinh làm bài.

Vụ việc đã gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

Phú Thọ: Không phát hiện bất thường trong kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ khẳng định kết quả rà soát không phát hiện dấu hiệu gian lận hay bất thường trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; thông tin lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật.