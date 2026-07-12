Pháp bắt giữ 32 nghi phạm gây hỏa hoạn nghiêm trọng

Pháp hiện đang phải chống chọi với hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng, theo đó, ngày 11/07, lực lượng chức năng đã ra quân và có biện pháp xử lý mạnh tay đối với các hành vi hủy hoại môi trường.

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Trong bối cảnh nước Pháp đang phải gồng mình chống chọi với các đợt nắng nóng gay gắt và hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng, ngày 11/07, các lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân và có biện pháp xử lý mạnh tay đối với các hành vi hủy hoại môi trường.

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp, Laurent Nuñez thông báo lực lượng cảnh sát đã bắt giữ 32 đối tượng bị tình nghi là thủ phạm gây ra các vụ hỏa hoạn tại 22 tỉnh thành trên khắp cả nước kể từ đầu mùa hè. Ông khẳng định những hành vi không thể chấp nhận được này đã để lại hậu quả thảm khốc và đẩy lực lượng cứu hỏa vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy những hung thủ sẽ phải đối mặt với công lý.

Trong những ngày gần đây, nhiều vụ cháy lớn đã tàn phá nghiêm trọng các địa phương của Pháp, cụ thể là khoảng 4.900ha rừng bị thiêu rụi ở vùng Pyrénées-Orientales, 4.000ha ở Drôme và ghi nhận hơn 900ha bị ảnh hưởng ở Indre.

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