Vụ lật canô tại Phú Quốc: Lực lượng cảnh sát biển tham gia cứu nạn

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều động tàu CSB 2002 cùng hai xuồng CSB 711 và 712 cơ động khẩn cấp đến hiện trường triển khai cứu hộ vụ lật canô.

Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 15 du khách tử vong xảy ra vào khoảng 13h ngày 11/7, ngay khi nhận được tin báo về sự cố lật canô Ocean Pearl Island (biển kiểm soát AG-26751) trên khu vực biển gần Hòn Mây Rút ngoài (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều động tàu CSB 2002 cùng hai xuồng CSB 711 và 712 cơ động khẩn cấp đến hiện trường triển khai cứu hộ.

Phó Tư lệnh Pháp luật và Phó Tham mưu trưởng Tác chiến Vùng đã trực tiếp chỉ huy lực lượng trên thực địa phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quân và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, cứu vớt các nạn nhân./.