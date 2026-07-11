Quảng Ngãi kiến nghị sớm thay thế hai cây cầu xuống cấp nghiêm trọng

Hai cây cầu huyết mạch Đò Mốc và Văn Hà 1 tại Quảng Ngãi đều đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm khai thác, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và kết nối vận tải. Chính quyền địa phương đang kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm bố trí nguồn lực đầu tư thay thế các công trình này.

Cầu Đò Mốc với chiều dài hơn 156 mét, bề rộng mặt cầu 4,5 mét, bắc qua sông Thoa, được xây dựng từ năm 1984 trên tuyến đường huyện ĐH.42C (lý trình Km2+685).

Đây là công trình giao thông huyết mạch, giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với phường Trà Câu, khi kết nối với Quốc lộ 1, đường tỉnh ĐT.627B và tuyến đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh chuẩn bị được đầu tư, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, tạo động lực thúc đẩy phát triển đô thị phường Trà Câu và các khu vực lân cận.

Tuy nhiên, sau hơn 40 năm đưa vào khai thác, cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn khả năng chịu tải đối với các phương tiện có tải trọng trên 10 tấn. Ngoài ra, do được thiết kế theo dạng cầu tràn chấp nhận ngập lũ, không có lan can hay tay vịn bảo vệ nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao.

Đặc biệt là vào mùa mưa bão, khi nước sông dâng, mặt cầu ngập từ 1 -1,6 mét gây chia cắt, hoạt động đi lại và giao thương của người dân bị gián đoạn.

Ông Hồ Văn Hương (45 tuổi), trú phường Trà Câu phản ánh, hằng ngày người dân vẫn phải "đánh cược" tính mạng của mình để qua lại cầu Đò Mốc vì đây là tuyến đường ngắn nhất, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí đi lại.

Chỉ mỗi khi triều cường dâng, nước chảy xiết không ai dám mạo hiểm băng qua vì sợ bị cuốn trôi, buộc phải đi đường vòng hơn 6km. Thiệt thòi nhất vẫn là các em học sinh và những trường hợp ốm đau cần được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Cầu Đò Mốc, phường Trà Câu xuống cấp nghiêm trọng, không còn khả năng chịu tải đối với các phương tiện có tải trọng trên 10 tấn. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Ông bày tỏ mong muốn nhà nước sớm đầu tư xây dựng cầu Đò Mốc mới thay thế cầu cũ để đảm bảo an toàn, thuận tiện hơn.

"Điểm nghẽn" hạ tầng giao thông tồn tại nhiều năm qua tại địa phương đã gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Trước thực trạng đó, Ủy ban Nhân dân phường Trà Câu đã cắm biển cảnh báo cầu yếu và cấm các phương tiện có tải trọng trên 10 tấn lưu thông qua cầu Đò Mốc nhằm đảm bảo an toàn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trà Câu Võ Minh Châu cho biết, việc đầu tư xây dựng cầu Đò Mốc mới là yêu cầu cấp thiết, không chỉ từng bước hoàn thiện, đồng bộ hạ tầng giao thông giúp kết nối thông suốt giữa khu vực phía Tây và phía Đông sông Thoa mà còn đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại, giao thương của người dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân phường đã có văn bản kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm, xem xét sớm bố trí nguồn lực để triển khai dự án.

Tương tự, cầu Văn Hà 1 trên tuyến đường Giếng Tiên-Biển Thạch Thang cũng đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 25 năm khai thác.

Nhiều năm qua, cây cầu phải liên tục gánh lưu lượng lớn phương tiện có tải trọng nặng, đặc biệt là xe chở mía nguyên liệu, khiến kết cấu công trình hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo ghi nhận, mặt cầu xuất hiện nhiều vết nứt dọc với bề rộng khoảng 2 mm, dài 3-8,5 mét tại các mối nối bản mặt cầu, khiến cầu rung lắc mạnh mỗi khi có phương tiện di chuyển qua lại.

Trụ cầu Văn Hà 1, xã Lân Phong bị bong tróc lớp bêtông bảo vệ, làm lộ cốt thép đã rỉ sét. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Bên cạnh đó, thân mố, trụ và xà mũ cầu bị bong tróc lớp bêtông bảo vệ, làm lộ cốt thép đã rỉ sét. Đáng lo ngại hơn, do tác động của mưa bão kéo dài và dòng chảy lớn trong nhiều năm, phần lớn móng trụ cầu đã bị xói lở nghiêm trọng...

Trước thực trạng trên, Ủy ban Nhân dân xã Lân Phong đã cắm biển hạn chế tải trọng xe qua cầu (5 tấn) nhằm bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và công trình cầu.

Tuy nhiên, do đây là tuyến giao thông huyết mạch nên việc hạn chế tải trọng đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động vận chuyển hàng hóa và nhu cầu đi lại của người dân, nhất là trong bối cảnh khu vực phía Đông của xã đang tập trung nhiều vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa và nuôi trồng thủy sản có quy mô lớn.

Ông Nguyễn Ngọc Tưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lân Phong thông tin, nguồn kinh phí để sửa chữa hoặc đầu tư xây mới cầu Văn Hà 1 vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

Trước thực tế đó, Ủy ban Nhân dân xã đã kiến nghị Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm tổ chức kiểm định, đánh giá khả năng khai thác của cầu; đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2025-2030 để ưu tiên bố trí vốn.

Qua kết quả khảo sát, trước mắt, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đã có Báo cáo số 1853/BC-BQLDDCN trình Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng cầu Đò Mốc (mới) và đường dẫn. Dự án được bổ sung vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, hiện đang chờ cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Dự án cầu Đò Mốc (mới) và đường dẫn là dự án thuộc nhóm C, tổng mức đầu tư 140 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh; trong đó riêng phần cầu dài khoảng 228 mét với quy mô 9 nhịp, tiêu chuẩn tải trọng HL93, bề rộng mặt cầu 13,5 mét. Kết cấu cầu sử dụng bêtông cốt thép dự ứng lực...

Dự án dự kiến sẽ triển khai từ năm 2027-2029.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, việc đầu tư xây dựng mới cầu Đò Mốc là rất quan trọng, nhằm từng bước tháo gỡ "điểm nghẽn" về hạ tầng giao thông, đáp ứng định hướng phát triển đô thị phường Trà Câu và phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khi hoàn thành, công trình không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng kỹ thuật, mở rộng không gian phát triển đô thị và khai thác hiệu quả quỹ đất dọc tuyến, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; đồng thời tăng cường năng lực bảo đảm quốc phòng-an ninh và chủ động ứng phó với thiên tai trên địa bàn./.

Sớm khắc phục cầu treo Vàm Lẽo nơi giáp ranh Cà Mau và Cần Thơ Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cho biết, trước thực trạng xuống cấp của cầu treo Vàm Lẽo, Sở Xây dựng thành phố sẽ có công văn thông báo gửi ngành chức năng tỉnh Cà Mau để có giải pháp khắc phục sửa chữa.