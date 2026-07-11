Hà Nội kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng xe quá tải trên đường Lê Hữu Tựu

Sau phản ánh của người dân về tình trạng xe tải trọng lớn lưu thông trên đường Lê Hữu Tựu (xã Phúc Thịnh, Hà Nội), Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát phương án tổ chức giao thông và triển khai nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng này.

Đồng thời, lực lượng chức năng từng bước hoàn thiện phương án phân luồng để vừa bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, vừa giữ gìn an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ quần chúng nhân dân, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 đã phối hợp với Công an xã Phúc Thịnh và chính quyền địa phương rà soát toàn tuyến đường Lê Hữu Tựu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận vẫn còn tình trạng một số phương tiện có tải trọng lớn lưu thông trên tuyến. Khảo sát cũng cho thấy, tại một số vị trí, mặt đường đã xuất hiện hiện tượng bong tróc lớp bêtông nhựa, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại úy Nguyễn Hữu Tuấn, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, cắm bổ sung và hướng dẫn hệ thống biển báo nhằm bảo đảm các phương tiện lưu thông đúng lộ trình, đúng quy định của pháp luật.

Lực lượng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) đo đạc, kiểm tra hiện trạng hư hỏng mặt đường trên tuyến Lê Hữu Tựu để phục vụ công tác đánh giá, đề xuất phương án bảo đảm an toàn giao thông. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Thời gian tới, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động trên đường Lê Hữu Tựu và các tuyến đường lân cận, tập trung kiểm tra các phương tiện có dấu hiệu vi phạm về tải trọng. Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị lập biên bản, xử lý nghiêm theo quy định.

Cùng với công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ đẩy mạnh xử lý vi phạm thông qua hệ thống giám sát, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền tới các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp Nguyên Khê để các đơn vị nắm rõ phương án tổ chức giao thông, hệ thống biển báo và lộ trình lưu thông phù hợp.

Lực lượng chức năng cũng sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất thay thế, bổ sung hệ thống biển báo theo đúng quy chuẩn nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông trên địa bàn.

Theo Đại úy Nguyễn Hữu Tuấn, đường Lê Hữu Tựu hiện là tuyến đường chính dẫn vào khu công nghiệp Nguyên Khê, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp và khu dân cư.

Hàng ngày, lưu lượng xe tải trọng lớn, xe container ra vào khu công nghiệp khá lớn, trong khi tuyến đường cũng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân địa phương.

Mặc dù hệ thống biển báo đã được triển khai, song theo đánh giá của lực lượng chức năng, một số lái xe và doanh nghiệp vẫn chưa nắm đầy đủ quy định do biển báo mới được lắp đặt.

Bên cạnh đó, hiện chưa có tuyến đường thay thế hoàn chỉnh để hướng dẫn toàn bộ phương tiện vận chuyển hàng hóa ra, vào khu công nghiệp theo lộ trình khác dẫn đến nhiều phương tiện vẫn lưu thông qua đường Lê Hữu Tựu.

Về phía địa phương, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thịnh cho biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thịnh đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 xây dựng kế hoạch tổng thể bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, với mục tiêu vừa bảo đảm giao thông an toàn, vừa tạo điều kiện duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là các đơn vị trong khu công nghiệp.

Theo ông Nguyễn Văn Minh, địa phương và lực lượng Cảnh sát giao thông đã thống nhất phương án cắm bổ sung biển chỉ dẫn trên các tuyến đường nhằm giúp các phương tiện lựa chọn lộ trình phù hợp và chấp hành đúng quy định của pháp luật về giao thông đường bộ.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) làm việc với chính quyền xã Phúc Thịnh về phương án tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn và tổ chức phân luồng giao thông trên địa bàn. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Đối với phương án tổ chức giao thông lâu dài, ông Nguyễn Văn Minh cho biết, tuyến đường rộng 40m từ đường Lâm Tiên vào khu công nghiệp hiện đã được hoàn thiện theo quy hoạch.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi tình hình thực tế, kịp thời điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm sau khi hệ thống biển báo và phương án phân luồng được hoàn thiện, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn./.

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