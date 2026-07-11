Đường bay Côn Minh-Nha Trang chính thức hoạt động trở lại

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, đường bay chở khách giữa thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Việt Nam) đã chính thức được khôi phục, góp phần tạo thuận lợi cho nhu cầu đi lại, du lịch và giao lưu giữa hai địa phương.

Cảng hàng không quốc tế Trường Thủy Côn Minh cho biết chuyến bay VJ5325 của Hãng hàng không Vietjet đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) lúc 1h20 ngày 10/7 (giờ Việt Nam), đánh dấu việc nối lại đường bay Côn Minh-Nha Trang sau thời gian gián đoạn.

Đường bay được khai thác bằng máy bay Airbus A321 và dự kiến duy trì đến ngày 24/10/2026. Chuyến bay từ Côn Minh đi Nha Trang mang số hiệu VJ5325, chiều ngược lại mang số hiệu VJ5324, với tần suất 3 chuyến trong 2 tuần theo hình thức luân phiên.

Cảng hàng không quốc tế Trường Thủy Côn Minh cho biết việc khôi phục đường bay nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong mùa du lịch Hè năm 2026.

Cùng với đường bay đến Nha Trang, sân bay này cũng tăng tần suất các chuyến bay thẳng đến nhiều điểm đến ở Đông Nam Á như Phuket (Thái Lan), Chiang Mai (Thái Lan), Vientiane (Lào) và Kuala Lumpur (Malaysia).

Là một trong những trung tâm hàng không quan trọng của Trung Quốc kết nối với Nam Á và Đông Nam Á, từ đầu năm 2026 đến nay,

Cảng hàng không quốc tế Trường Thủy Côn Minh đã mở thêm nhiều đường bay quốc tế chở khách đến Luang Prabang (Lào), Jakarta (Indonesia) và Phú Quốc (Việt Nam), đồng thời khai trương các đường bay vận tải hàng hóa đến Colombo (Sri Lanka), Karachi (Pakistan) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), từng bước mở rộng mạng lưới vận tải hàng không kết nối Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á và Trung Đông.

Việc khôi phục đường bay Côn Minh-Nha Trang được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân hai nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động du lịch, thương mại và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Trong bối cảnh lượng khách quốc tế tiếp tục phục hồi, việc mở lại và tăng tần suất các đường bay thẳng được đánh giá sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch, tăng cường kết nối giữa tỉnh Vân Nam với các địa phương ven biển miền Trung Việt Nam, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác kinh tế và giao lưu văn hóa giữa hai nước./.

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