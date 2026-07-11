Bộ Xây dựng chỉ đạo nóng sau vụ lật canô làm 15 người tử vong ở Phú Quốc

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa có Công điện gửi Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Cục Đăng kiểm Việt Nam; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố về việc khẩn trương tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải.

Theo đó, vào khoảng 13h ngày 11/7, tại vùng biển cách Hòn Mây Rút Ngoài, An Thới (Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) khoảng 200m đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng.

Cụ thể, canô chở khách số hiệu AG-26751, chở 32 khách du lịch quốc tịch Ấn Độ và 3 thuyền viên (gồm 1 người điều khiển, 1 thợ máy và 1 nhân viên), cùng 1 hướng dẫn viên trên hành trình từ Hòn Mây Rút về cảng An Thới đã bị lật. Hậu quả, đến 15h, vụ tai nạn đã làm 15 người tử vong.

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước, phòng ngừa ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mất an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Xây dựng tỉnh An Giang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền như Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Công an, chính quyền các cấp trong việc xác định, làm rõ nguyên nhân, xử lý hậu quả tai nạn, khắc phục những bất cập trong công tác quản lý nhà nước (nếu có), tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân, thường xuyên báo cáo kết quả xử lý vụ tai nạn nêu trên.

Các đơn vị khẩn trương rà soát, kiểm tra việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải tại khu vực xảy ra tai nạn và các khu vực có điều kiện tương tự, tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy, đặc biệt là các phương tiện chở khách từ bờ ra đảo và chú trọng các tuyến đi Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quốc, Cát Bà, Vịnh Hạ Long.

Đơn vị cần phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy và hàng hải của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải khách, đặc biệt trong điều kiện thời tiết cực đoan; thực hiện ngay các biện pháp xử lý, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại; kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, điều kiện của người điều khiển phương tiện và việc tổ chức đưa, đón khách; kịp thời khắc phục các bất cập, nguy cơ mất an toàn nhằm phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự.

Các đơn vị kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động vận tải khách như: đăng ký, đăng kiểm phương tiện, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; việc duy trì tình trạng an toàn kỹ thuật trong quá trình vận hành; áo phao và dụng cụ cứu sinh; thiết bị nhận dạng tự động của tàu thuyền; định biên và danh bạ thuyền viên.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực thuộc ngành khẩn trương tăng cường lực lượng và có kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm chống lấn chiếm, tái lấn chiếm phạm vi bảo vệ luồng (luồng chạy tàu thuyền, hành lang bảo vệ luồng) trên các tuyến vận tải đã được công bố; rà soát công tác quản lý nhà nước tại các cảng, bến, đặc biệt là bến hành khách, bến khách ngang sông, bến tàu phục vụ du lịch, lễ hội./.

Khắc phục hậu quả tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng ở Phú Quốc Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.