Đổi mới biện pháp công tác, bảo đảm an ninh chủ động trong mọi tình huống

Sáng 11/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 -12/7/2026) và đón nhận Huân chương Sao vàng, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lực lượng An ninh nhân dân thống nhất nhận thức về tư duy an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay, từ đó quyết liệt đổi mới biện pháp, củng cố thế trận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh theo nguyên tắc “phát triển đến đâu, an ninh đến đó,” bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới; đặc biệt coi trọng công tác phòng chống gián điệp, phản động; đổi mới tư duy, biện pháp, kiên quyết xử lý nội gián, số đối tượng phản động, chống đối trọng điểm, kể cả từ bên ngoài biên giới lãnh thổ; đi đầu trong công tác an sinh xã hội để giải quyết tận gốc vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh.../.