Người dân đồng thuận cao Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc TW

Ngày 11/7, tỉnh Bắc Ninh đồng loạt tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với hai nội dung quan trọng là Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương và Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Sau khi nghiên cứu các nội dung lấy ý kiến, người dân Bắc Ninh đồng thuận cao. Đến 18 giờ, đã có 99,09% số hộ đồng ý Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, đến 18 giờ ngày 11/7, toàn tỉnh có 1.026.243 hộ dân, đạt tỷ lệ 99,09% đồng ý Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Còn lại các địa phương vẫn đang tiếp tục tổng hợp kết quả.

Điều này cho thấy sự đồng thuận cao của nhân dân Bắc Ninh trong thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhiều xã đạt tỷ lệ cao với 100% số hộ dân đồng ý đề án như xã Sơn Động, Trung Chính, Lâm Thao, Quang Trung, Tân Yên, Nam Dương, Đèo Gia, Lục Ngạn, Tuấn Đạo, An Lạc, Yên Định, Sơn Động, phường Hạp Lĩnh.

Mặc dù cả ngày thời tiết có mưa khá lớn, tuy nhiên ngay từ sáng sớm, các tổ công tác lấy ý kiến người dân của các xã, phường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh với tinh thần trách nhiệm cao, làm việc hết mình, đến từng nhà lấy ý kiến nhân dân. Cách làm này đảm bảo việc tiếp thu và ghi nhận số lượng ý kiến của người dân đạt kết quả cao nhất.

Bà Trần Thị Tuyết (Trưởng xóm 6, Tổ dân phố Viêm Xá, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh), thành viên tổ tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân vào đề án cho biết do ở địa phương có nhiều công nhân, người lao động đi làm nên ngay từ 4 giờ sáng, bà đã cùng các thành viên ban ngành đoàn thể để 5 giờ đi lấy ý kiến người dân nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm quyền dân chủ của người dân.

Được làm nhiệm vụ quan trọng trong thời điểm ghi dấu ấn tỉnh Bắc Ninh trên hành trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, bà Tuyết cảm thấy rất vinh dự, tự hào.

Bà cũng mong muốn với bước phát triển lớn này, người dân Bắc Ninh sẽ được thụ hưởng những chính sách mà Đảng và Nhà nước cũng như chính sách đặc thù của tỉnh.

Tại xã Gia Bình, một trong 12 địa phương của tỉnh Bắc Ninh triển khai lấy ý kiến 3 nội dung quan trọng trong đợt này gồm: Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương; Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 và Đề án thành lập phường Gia Bình trực thuộc thành phố Bắc Ninh.

Lấy ý kiến người dân xã Gia Bình về Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Dù đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, song việc triển khai lấy ý kiến nhân dân đã được triển khai từ sớm.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình Lương Trung Hậu, việc lấy ý kiến được thực hiện đối với đại diện các hộ dân trên địa bàn bằng hình thức phát phiếu trực tiếp. Xã thành lập 10 tổ lấy ý kiến nhân dân tại 10 thôn.

Với đặc thù người dân trong diện giải phóng mặt bằng đang ở nơi tạm cư, các tổ lấy ý kiến đã chia thành nhiều tốp nhỏ để phát phiếu đến các gia đình. Tính đến 18 giờ tối đã có 11.776 hộ đồng ý Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, đạt tỷ lệ gần 99,4%.

Tại xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, ngoài việc lấy phiếu vào Đề án xây dựng thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, xã Yên Phong còn lấy phiếu xin ý kiến cử tri vào việc thành lập phường Yên Phong. Yên Phong là 1 trong 12 xã của tỉnh đủ điều kiện, đang làm thủ tục thành lập phường đợt này.

Ông Trần Thế Sơn, thôn Phú Mẫn chia sẻ gia đình ông rất đồng tình với chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương và thành lập phường Yên Phong. Điều người dân kỳ vọng hạ tầng tiếp tục được đầu tư đồng bộ, môi trường sống ngày càng tốt hơn, các dịch vụ y tế, giáo dục được nâng cao để người dân thực sự được hưởng lợi từ quá trình phát triển.

Tại các xã, phường, cán bộ, công chức, tổ dân phố, thôn, khu dân cư tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia góp ý thông qua nhiều hình thức như hội nghị, họp dân, phát thanh lưu động, hệ thống loa truyền thanh, các nhóm Zalo cộng đồng và trực tiếp đến từng hộ dân.

Không khí tuyên truyền diễn ra sôi nổi, tạo sự lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia góp ý đối với chủ trương lớn của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn cho biết: Việc công nhận Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mang lại nhiều ý nghĩa chiến lược.

Bắc Ninh sẽ có điều kiện thụ hưởng các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương, tạo thêm nguồn lực và dư địa phát triển, nâng cao tính chủ động, linh hoạt của chính quyền trong hoạch định và triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong giai đoạn tới.

Lấy ý kiến người dân về Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương tại xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các địa phương tập trung cao cho công tác tuyên truyền, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận đầy đủ thông tin về Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương và Đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh; tổ chức lấy ý kiến đại diện hộ gia đình đúng kế hoạch, đúng đối tượng, bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan và đúng quy định của pháp luật.

Toàn bộ quá trình tổ chức lấy ý kiến phải được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục, phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Kết quả lấy ý kiến sẽ là căn cứ quan trọng để tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân./.

Đề án lập Thành phố Bắc Ninh trực thuộc TW: Kỳ vọng mở ra động lực phát triển mới Việc lấy ý kiến nhân dân là bước quan trọng góp phần hoàn thiện Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và tạo sự đồng thuận trong xã hội.