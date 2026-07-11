Đoàn Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại Venezuela, về nước an toàn

Chuyến bay cất cánh từ sân bay quốc tế Maiquetia (Venezuela) đã đưa lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam trở về nước, hạ cánh an toàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) vào rạng sáng 11/7, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh nhân đạo hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả trận động đất xảy ra hôm 24/6.

Đón đoàn tại sân bay Nội Bài có Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Sau nhiều ngày triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ tại Venezuela, đoàn cứu hộ Việt Nam trở về trong niềm xúc động của từng cán bộ, chiến sỹ và của người thân, đồng đội ra đón tại sân bay.

Niềm vui mừng, tự hào trên những gương mặt sạm sương gió khi toàn bộ lực lượng và trang thiết bị đều trở về an toàn, hoàn thành tốt sứ mệnh nhân đạo quốc tế.

Những cái ôm siết chặt, những bó hoa chúc mừng cùng những lời động viên, chia sẻ tại quê hương đã khép lại một hành trình quả cảm, khẳng định trọn vẹn bản lĩnh và tinh thần nhân văn của con người Việt Nam.

Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela có 124 thành viên, gồm lực lượng Quân đội và Công an, do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia làm Trưởng đoàn; Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) làm Phó Trưởng đoàn.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam về đến Hà Nội, hoàn thành sứ mệnh hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả trận động đất kép xảy ra hôm 24/6. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đây là lần thứ 3 Việt Nam đưa lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Nhiều đồng chí đã tham gia hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar khắc phục thảm họa động đất năm 2023 và 2025.

Trong ngày 29/6/2026, ngay khi đến Venezuela, Đoàn công tác được Cơ quan điều phối của Venezuela bố trí thực hiện nhiệm vụ tại phường Playa Grande (quận Catia La Mar, bang La Guaira). Đây là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, với nhiều nhà cao tầng nằm trên sườn dốc, bị đổ sập nghiêm trọng sau thảm họa động đất kép.

Đồng thời, Đoàn công tác đã tiến hành bàn giao ngay số hàng viện trợ (gồm lương khô, mỳ tôm, thịt hộp và thuốc y tế) cho đại diện cơ quan cứu trợ của Venezuela. Tổng số hàng viện trợ là 50,6 tấn.

Từ ngày 29/6-6/7/2026, Đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ với cường độ làm việc cao (từ 6h đến 20h hằng ngày), có những ngày làm việc xuyên đêm, sẵn sàng tổ chức tìm kiếm, cứu nạn bất kỳ thời điểm nào khi được nhân dân và chính quyền sở tại đề nghị, không kể thời tiết nắng mưa, vượt qua khó khăn tại thực địa với quyết tâm cao nhất.

Đoàn đã tổ chức tìm kiếm và bàn giao 57 thi thể nạn nhân cho gia đình và chính quyền sở tại; sử dụng chó nghiệp vụ và trang bị cứu hộ chuyên dùng tìm kiếm, bàn giao 46 vị trí có nạn nhân cho lực lượng tại chỗ, giúp phía bạn đưa ra 38 thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình; đồng thời tại hiện trường đã tổ chức 1 trạm y tế để khám, cấp phát thuốc cho 132 người dân và lực lượng cứu hộ các nước.

Đặc biệt, Đoàn công tác đã chủ động phối hợp tìm kiếm 3 trường hợp nạn nhân nghi ngờ còn sống sót trong đống đổ nát. Mặc dù không tìm được nạn nhân ở 3 hoạt động cứu hộ này, song với tinh thần trách nhiệm cao, Đoàn công tác đã để lại hình ảnh tốt đẹp đối với chính quyền và nhân dân địa phương.

Phía bạn đã cử Thượng tướng Lockiby Benmontes, Tổng Tư lệnh Lực lượng dân quân Venezuela đến hiện trường thăm hỏi và cảm ơn Đoàn công tác; bày tỏ sự xúc động khi Việt Nam cử Đoàn công tác đến giúp đỡ nhân dân Venezuela và nhấn mạnh những việc làm của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã khẳng định tình đoàn kết trong sáng, tình hữu nghị vô bờ đối với Venezuela.

Ngoài lượng thực phẩm và vật tư, thuốc y tế hỗ trợ cho bạn, Đoàn công tác cũng đã cân đối bớt lại khẩu phần ăn và nhu yếu phẩm mang theo, phối hợp với chính quyền sở tại để hỗ trợ cho 3 khu vực dân cư, là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tập trung số đông người dân và trẻ em bị mất nhà cửa và cần sự hỗ trợ.

Cùng với với đó, đoàn còn tiến hành khám, cấp thuốc miễn phí, tặng quà, hỗ trợ người dân địa phương di chuyển tài sản... Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn công tác đã bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị; luôn nhận được sự giúp đỡ của cơ quan ngoại giao, kiều bào của ta tại Venezuela.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Bộ Công an đón Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đoàn Việt Nam, phía Venezuela đã trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhất cho tập thể, Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhì cho toàn bộ 124 thành viên, cùng Huân chương "Công trạng phục vụ" cho đội chó nghiệp vụ của đoàn.

Ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và những kết quả đạt được trong công tác hỗ trợ nước bạn, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đã gửi thư biểu dương, động viên các cán bộ, chiến sỹ tham gia thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả động đất của lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam đã góp phần thể hiện truyền thống tương thân, tương ái, "thương người như thể thương thân" của dân tộc, tinh thần Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế cũng như khẳng định mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Venezuela.

Theo dự kiến, sáng 11/7, Lễ tuyên dương Đoàn công tác Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất sẽ diễn ra tại Hà Nội./.

Venezuela luôn khắc ghi tình cảm đoàn kết trong sáng của Việt Nam Venezuela đã tổ chức lễ tiễn Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của Việt Nam.

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