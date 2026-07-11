Chính trị

Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi thư, điện mừng Quốc khánh Mông Cổ

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Mông Cổ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thư mừng, điện mừng tới lãnh đạo Mông Cổ.

Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi thư, điện mừng Quốc khánh Mông Cổ

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 105 Quốc khánh Mông Cổ (11/7/1921-11/7/2026), ngày 11/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư mừng tới Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Mông Cổ Nyam-Osor Uchral; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Batmunkh Battsetseg./.

(TTXVN/Vietnam+)
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