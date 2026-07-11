Đẩy mạnh kết nối giữa Vùng Lãnh thổ Bắc Australia và các địa phương Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, từ ngày 10-12/7, tại thành phố Darwin, thủ phủ Vùng Lãnh thổ Bắc Australia, đã diễn ra Diễn đàn Hội tụ và Hợp tác Quốc tế Darwin Fusion 2026.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện chính quyền sở tại, Trung tâm ASEAN-Australia thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, cùng cơ quan đại diện các nước Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Timor Leste và Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Thị trưởng thành phố Darwin, ông Peter Styles, khẳng định diễn đàn là minh chứng cho cam kết của Darwin trong việc thắt chặt mối quan hệ đối tác kinh tế với các nước ASEAN, Trung Quốc và khu vực Thái Bình Dương.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm tiếp Thị trưởng thành phố Darwin Peter Styles.

Các phiên thảo luận và phát biểu của diễn giả tại sự kiện đã tập trung bàn về giải pháp thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư giữa thành phố Darwin nói riêng và Vùng Lãnh thổ Bắc Australia nói chung với các nước, trong đó có đề cập đến việc Darwin mong muốn thiết lập mối quan hệ "Thành phố hữu nghị" với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác của Việt Nam.

Trước đó, trong cuộc làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm vào cuối tháng 6, Thị trưởng Peter Styles đã nhất trí với quan điểm của Đại sứ Phạm Hùng Tâm rằng dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn và thành phố Darwin có nhiều tiềm năng để mở rộng kết nối với các địa phương của Việt Nam.

Dự kiến vào tháng 12 tới, ông Peter Styles sẽ dẫn đầu phái đoàn thương mại của thành phố Darwin sang thăm Thành phố Hồ Chí Minh, với mục đích tăng cường thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai thành phố trên nhiều lĩnh vực, trong đó chú trọng vào hợp tác giáo dục và đổi mới sáng tạo.

Thị trưởng thành phố Darwin Peter Styles thăm gian hàng Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Đối với đề xuất của Đại sứ Phạm Hùng Tâm về việc thành phố Darwin nên sớm xem xét thiết lập mối quan hệ "Thành phố kết nghĩa" với tỉnh Gia Lai, Thị trưởng Peter Styles nhất trí trước mắt sẽ xem xét định hướng xây dựng mối quan hệ "Thành phố hữu nghị," hướng tới ký kết thỏa thuận kết nghĩa chính thức trong dài hạn.

Điểm nhấn của Diễn đàn Hội tụ và Hợp tác Quốc tế Darwin Fusion 2026 là Triển lãm Thương mại Darwin Fusion Trade Show 2026 với quy mô hơn 40 gian hàng của các doanh nghiệp Australia và các nước ASEAN.

Thông qua việc tổ chức gian hàng Việt Nam tại triển lãm, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã giới thiệu, quảng bá các sản phẩm như may mặc, thể thao, thực phẩm chế biến... của các doanh nghiệp Việt Nam đến với các đối tác nước ngoài và người dân Australia.

Khách tham quan gian hàng Việt Nam tại Triển lãm Thương mại Darwin Fusion 2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Đáng chú ý, tại các phiên kết nối doanh nghiệp (B2B) của triển lãm, Đại sứ quán Việt Nam cũng đã tích cực giới thiệu tiềm năng của ngành công nghiệp Halal với các đối tác Australia, Indonesia và Timor-Leste.

Điều này mở ra cơ hội để thực phẩm Halal Việt Nam thâm nhập thị trường đầy tiềm năng tại Bắc Australia, đồng thời tận dụng khu vực này như một cửa ngõ thuận lợi để mở rộng sang các vùng giáp ranh của Indonesia và Timor Leste./.

Đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Australia Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm đã có cuộc làm việc với Thủ hiến Vùng Lãnh thổ Thủ đô Canberra (ACT) Andrew Barr nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của Thủ hiến đến Việt Nam và mở ra cơ hội hợp tác toàn diện giữa thành phố của hai nước.