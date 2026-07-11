Volkswagen bế tắc trong kế hoạch cải tổ và cắt giảm chi phí quy mô lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, cuộc họp Ban giám sát tập đoàn xe ôtô lớn nhất của Đức - Volkswagen (VW) đã kết thúc sau nhiều giờ họp kín mà không đạt được kết quả nào cụ thể liên quan đến kế hoạch cải tổ tập đoàn đang ngập trong khó khăn này.

VW đã công bố một "kế hoạch tương lai" trong đó nêu rõ dự định trở thành công ty hấp dẫn nhất thế giới vào năm 2030, tinh gọn hơn, mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn. Việc đóng cửa nhà máy hoặc cắt giảm việc làm quy mô lớn không được đề cập đến.

Điều này trái ngược với các thông tin về các kế hoạch cắt giảm chi phí mà ban điều hành VW đề cập trước đó trên nhiều phương tiện truyền thông.

Theo báo chí Đức, khoảng 100.000-120.000 việc làm ở VW trên toàn thế giới có thể bị cắt giảm, gấp đôi kế hoạch trước đó.

Bốn nhà máy của Tập đoàn VW tại Đức bị đe dọa đóng cửa, theo các báo, gồm Emden và Zwickau (cả hai đều vào năm 2031), Hanover (2032) và Neckarsulm (2034). Hai trong số này thuộc bang Lower Saxony (Niedersachsen).

Các kế hoạch cắt giảm chi phí này của ban lãnh đạo VW dường như đã không được thông qua trong cuộc họp của Hội đồng giám sát, gồm cả Thủ hiến bang Lower Saxony, Olaf Lies, và Chủ tịch Hội đồng người lao động VW, Daniela Cavallo.

Sau cuộc họp, bà Cavallo nói rõ sẽ không chấp nhận việc đóng cửa nhà máy và tuyên bố rằng cắt giảm việc làm tại VW chỉ được chấp nhận nếu chúng mang tính trách nhiệm xã hội và tự nguyện.

Thủ hiến Olaf Lies cũng nhấn mạnh rằng việc đóng cửa nhà máy không phải là một chiến lược khả thi về lâu dài.

VW đã thực hiện nhiều giải pháp thắt lưng buộc bụng, giảm dần hàng chục nghìn việc làm và trên thực tế đã cắt giảm được hàng tỷ euro, nhưng vẫn chưa đủ. Công ty này thường bị phê phán có bộ máy quan liêu quá lớn và hoạt động kém hiệu quả.

Do thị trường ôtô châu Âu đang thu hẹp, VW muốn giảm công suất sản xuất tại Đức. Đặc biệt, các nhà máy ở Đức bị coi là quá tốn kém so với phần còn lại của tập đoàn. Thị trường Trung Quốc, vốn từ lâu rất béo bở đối với VW, đã sụp đổ một phần; đồng thời, các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc đang thâm nhập thị trường châu Âu với xe giá rẻ hơn.

Thuế quan của Mỹ và chiến tranh ở Trung Đông cũng đang khiến nhà sản xuất ôtô này thiệt hại hàng tỷ USD.

Hội đồng người lao động VW và chính quyền bang Lower Saxony - với tư cách là các cổ đông lớn và cùng nằm trong Hội đồng giám sát VW - đang ở trong thế bế tắc.

Cả hai bên đều nắm giữ đa số trong hội đồng và do đó có thể ngăn chặn các quyết định quan trọng. Tuy nhiên, nếu phản đối kế hoạch cắt giảm chi phí của ban lãnh đạo thì họ khó có thể biện minh cho lập trường của mình trong tình hình khó khăn hiện tại.

Nhưng nếu đồng ý đóng cửa các nhà máy, đặc biệt là ở Lower Saxony, thì bà Cavallo sẽ không còn nhận được sự ủng hộ của lực lượng lao động đông đảo của VW và Thủ thiến Lies sẽ phải đối mặt với vấn đề chính trị trước thềm cuộc bầu cử cấp bang ở Lower Saxony.

Sau cuộc họp, VW chỉ thông báo ban lãnh đạo đã trình bày với Hội đồng giám sát một gói biện pháp toàn diện gồm 12 sáng kiến và tầm nhìn mục tiêu năm 2030.

Theo đó, dòng sản phẩm sẽ được tinh gọn dần lên đến 50%; năng lực sản xuất sẽ được điều chỉnh phù hợp với thị trường toàn cầu thay đổi và cạnh tranh gia tăng mạnh mẽ, xuống còn 9 triệu xe mỗi năm, so với 12 triệu xe thời trước dịch bệnh COVID-19.

Trong 3 tháng đầu năm nay, số lượng xe giao của toàn tập đoàn chỉ còn 2,05 triệu xe tất cả các thương hiệu, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do doanh số bán hàng yếu ở Trung Quốc và Mỹ./.

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