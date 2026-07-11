Công ty taxi hàng không Beta hoàn tất các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên

Beta Technologies ngày 10/7 cho biết công ty đã hoàn tất các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên trong chương trình thí điểm quy mô lớn của Chính phủ Mỹ dành cho máy bay điện cất hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) nhằm hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn về dịch vụ taxi bay.

Công ty hàng không vũ trụ này, được Amazon hậu thuẫn, cho biết các chuyến bay đã vận chuyển nội tạng cấy ghép của United Therapeutics giữa các sân bay ở bang Maryland và bang Virginia, với tổng quãng đường bay đạt khoảng 275 dặm (khoảng 509km).

Giám đốc điều hành Beta, ông Kyle Clark, cho biết trong một thông cáo rằng "các chuyến bay thành công hôm nay đặt nền móng cho việc ứng dụng thường xuyên máy bay điện trong lĩnh vực y tế với chi phí thấp hơn nhiều trên phạm vi toàn quốc."

Trong nhiều năm qua, ngành này đã quảng bá ôtô bay như một giải pháp giảm ùn tắc giao thông, đồng thời có thể được ứng dụng trong các lĩnh vực y tế, vận tải hàng hóa và quốc phòng.

Beta là một trong số nhiều nhà sản xuất taxi hàng không chạy điện đang chạy đua để được Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cấp chứng nhận và triển khai các chuyến bay thương mại chở hành khách. Tuy nhiên, các mốc thời gian này đã nhiều lần bị lùi lại do quá trình cấp chứng nhận gặp nhiều khó khăn.

Chương trình thí điểm eVTOL của Tổng thống Donald Trump, được triển khai thông qua một sắc lệnh hành pháp ban hành năm ngoái, được xem là cơ hội nhằm đẩy nhanh quá trình phê duyệt.

Chương trình do Bộ Giao thông Vận tải Mỹ và FAA chủ trì, bao gồm 8 dự án tại 26 bang trên toàn nước Mỹ. Beta là doanh nghiệp tham gia tích cực nhất khi góp mặt trong 7 dự án.

Chính phủ Mỹ trước đó cho biết các hoạt động thử nghiệm sẽ bắt đầu vào mùa Hè năm nay.

Mẫu máy bay eVTOL của Beta dự kiến sẽ được cấp chứng nhận vào năm 2028.

Ngoài ra, công ty cũng đang phát triển một mẫu máy bay chạy điện cất và hạ cánh theo phương thức thông thường (CTOL), dự kiến được cấp chứng nhận vào năm 2027./.

“Taxi” bay: Giải pháp cho bài toán giao thông đô thị Dịch vụ taxi bay sử dụng máy bay điện eVTOL dự kiến hoạt động từ 2026, giảm ùn tắc, mở ra xu hướng vận tải mới tại UAE, Trung Quốc và toàn cầu.