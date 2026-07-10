Nhật Bản cân nhắc hỗ trợ các ngân hàng lớn huy động USD cho dự án tại Mỹ

Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc xây dựng một cơ chế hỗ trợ các ngân hàng thương mại lớn nhất nước này huy động nguồn vốn bằng USD.

Động thái này nhằm tài trợ cho các dự án đầu tư tại Mỹ thuộc thỏa thuận thương mại trị giá 550 tỷ USD mà hai nước đã ký kết vào năm ngoái.

Cụ thể, nguồn tin thân cận ngày 10/7 tiết lộ nội các của Thủ tướng Sanae Takaichi đang xem xét đề xuất hỗ trợ từ ba "ông lớn" gồm MUFG, Sumitomo Mitsui (SMBC) và Mizuho.

Trước đó, giới lãnh đạo các ngân hàng này bày tỏ lo ngại về chi phí huy động USD quá cao, đồng thời thừa nhận các ngân hàng tư nhân không thể tự thu xếp đủ nguồn ngoại tệ khổng lồ trên thị trường để tài trợ cho toàn bộ các dự án trong thỏa thuận.

Giới chức chính phủ cũng cảnh báo nếu các ngân hàng tư nhân tự gom toàn bộ số USD cần thiết thông qua các giao dịch thương mại thông thường, thị trường ngoại hối có thể bị biến động mạnh.

Để giải quyết bài toán này, Bộ Tài chính Nhật Bản đang thảo luận về một khuôn khổ cấp vốn USD dài hạn với Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) do nhà nước bảo trợ.

Một trong những phương án đang được cân nhắc là trích nguồn USD từ Tài khoản đặc biệt thuộc quỹ ngoại hối của chính phủ - vốn là quỹ chuyên dùng để quản lý các tài sản phục vụ can thiệp tỷ giá.

Về bối cảnh, thỏa thuận thương mại được ký kết vào tháng 7/2025 quy định Mỹ đồng ý áp mức thuế suất 15% đối với ôtô và hàng hóa Nhật Bản thay vì mức thuế trừng phạt cao hơn trước đó. Đổi lại, phía Nhật Bản cam kết gói đầu tư 550 tỷ USD bao gồm các khoản đầu tư, cho vay và bảo lãnh từ các định chế tài chính do nhà nước bảo trợ.

Đến nay, hai nước đã thống nhất triển khai đợt dự án đầu tiên trị giá 36 tỷ USD (bao gồm xây dựng một nhà máy điện khí) và đang chuẩn bị cho đợt tiếp theo trị giá lên tới 73 tỷ USD.

Trong số này, nhóm ba ngân hàng lớn cùng JBIC đã đồng ý giải ngân khoản tài trợ trị giá 2,22 tỷ USD cho nhóm dự án đầu tiên./.

Nhật Bản trên đà tăng trưởng trong 73 tháng liên tiếp Theo Văn phòng Nội các Nhật Bản, nền kinh tế nước này đã bước vào giai đoạn mở rộng kể từ khi chạm đáy vào tháng 5/2020 trong thời kỳ đại dịch COVID-19.