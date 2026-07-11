Cảng Quốc tế Long An - Doanh nghiệp cảng xanh thông minh của năm 2026

Cảng Quốc tế Long An nhận giải “Smart Green Port Company of the Year 2026” (Doanh nghiệp cảng xanh thông minh của năm 2026) trong khuôn khổ Best Practices Awards 2026 khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Cảng Quốc tế Long An (tỉnh Tây Ninh) trở thành doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam được Tổ chức Tư vấn và Nghiên cứu thị trường Frost & Sullivan (Hoa Kỳ) trao giải thưởng “Smart Green Port Company of the Year 2026” (Doanh nghiệp cảng xanh thông minh của năm 2026) trong khuôn khổ Best Practices Awards 2026 khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Qua đó, Cảng quốc tế Long An tiếp tục khẳng định vị thế của cảng biển Việt Nam trong xu hướng chuyển đổi số và phát triển logistics hiện đại.

Đây là dấu mốc mới của ngành cảng biển Việt Nam trong quá trình phát triển cảng xanh, cảng thông minh và logistics bền vững./.