Hàng hóa qua cảng Hải Phòng tăng hơn 11%, đón siêu tàu gần 214.000 DWT

Hoạt động cảng biển tại Hải Phòng trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục giữ đà tăng trưởng với sản lượng hàng hóa thông qua ước đạt 96 triệu tấn, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước.

Để đạt được kết quả này, Hải Phòng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chiến lược, trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao năng lực hạ tầng.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống cảng nước sâu Lạch Huyện, Hải Phòng từng bước khẳng định vai trò là cửa ngõ xuất nhập khẩu quan trọng của cả nước.

Năng lực đón tàu lớn được nâng cao giúp các hãng tàu mở rộng tuyến dịch vụ trực tiếp đi quốc tế, từ đó tối ưu hóa chi phí logistics và nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam.

Đáng chú ý, ngày 23/6 vừa qua, tàu container MATZ MAERSK có trọng tải 213.970,8 DWT (giảm tải) đã cập an toàn tại bến cảng số 5, 6 - Khu bến cảng Lạch Huyện (Cảng Container Quốc tế Hateco Hải Phòng - HHIT). Đây là một trong những tàu container có trọng tải lớn nhất từng được phép khai thác tại cảng biển Việt Nam.

Sự kiện này tiếp nối chuỗi thành công của khu bến Lạch Huyện khi liên tiếp tiếp nhận nhiều tàu siêu trọng thời gian qua, khẳng định vị thế của Hải Phòng trên bản đồ hàng hải quốc tế.

Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng Bùi Nguyên Khôi chia sẻ, việc tiếp nhận siêu tàu được triển khai theo chủ trương chấp thuận của Bộ Xây dựng và Quyết định của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu MATZ MAERSK có trọng tải đến 213.970,8 DWT (giảm tải) vào, rời Bến cảng số 5, 6 - Khu bến cảng Lạch Huyện.

Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng được giao chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát phương án và chỉ cho phép tàu vào, rời cảng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp.

Theo ông Bùi Nguyên Khôi, tại Hải Phòng, hạ tầng hàng hải công cộng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tuyến luồng từ vũng quay tàu Cảng container quốc tế Hải Phòng đến khu vực thượng lưu Đình Vũ đã đạt độ sâu -8,5m, giúp tàu thuyền ra vào không còn phụ thuộc vào thủy triều như trước.

Tuy nhiên, áp lực điều hành giao thông hàng hải đang gia tăng nhanh chóng cùng với tốc độ phát triển của khu bến Lạch Huyện.

Việc đồng loạt đưa vào khai thác các bến cảng đón tàu siêu lớn đòi hỏi năng lực điều phối, giám sát phải nâng cao hơn nữa để duy trì sự thông suốt cho toàn hệ thống cảng biển Hải Phòng.

Thực tế cho thấy, thách thức trong 6 tháng cuối năm 2026 là vô cùng lớn. Để hoàn thành mục tiêu năm, bên cạnh việc đầu tư các bến cảng, Hải Phòng cần đồng bộ nâng cấp hạ tầng công cộng như vũng quay tàu, luồng hàng hải, vùng đón trả hoa tiêu cho tàu lớn và hệ thống giám sát, điều hành giao thông hàng hải (VTS) nhằm đáp ứng lưu lượng phương tiện ngày càng tăng.

Theo Báo cáo về Chỉ số hiệu suất cảng container (CPPI) năm 2025 do Ngân hàng Thế giới (WB) và S&P Global Market Intelligence công bố, cảng Hải Phòng và cảng Cái Mép của Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ khi xuất sắc lọt vào top 20 cảng có hiệu suất tốt nhất thế giới./

Hải Phòng giảm thu phí hạ tầng cảng biển đối với hàng lỏng đến ngày 31/12/2026 Hải Phòng giảm thu phí hạ tầng cảng biển đối với hàng lỏng như xăng, dầu, khí từ 1/4/2026 đến hết 31/12/2026 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và ổn định thị trường.