VN-Index tìm điểm cân bằng: Thách thức ngắn hạn và động lực từ nội tại

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong giai đoạn tích lũy với sự sụt giảm mạnh về thanh khoản và áp lực bán ròng từ khối ngoại.

Tuy nhiên, kinh tế vĩ mô ổn định cùng kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 2 được dự báo sẽ là hậu thuẫn giúp nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội trong bối cảnh thị trường phân hóa sâu sắc.

Áp lực tâm lý từ địa chính trị

Tuần qua, thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến trong trạng thái giằng co và chịu ảnh hưởng lớn bởi tâm lý thận trọng của dòng tiền lớn. Diễn biến này đặt ra bài toán phân bổ tài sản cho cả nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức chuyên nghiệp, khi những yếu tố bất định từ quốc tế đan xen với các điểm tựa nội tại của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2026.

Đánh giá về diễn biến thị trường, ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích từ Công ty Chứng khoán Pinetree, chỉ ra VN-Index đã trải qua một tuần giảm điểm, nối dài đà suy yếu xuất hiện từ cuối tháng Sáu. Xu hướng này bắt đầu rõ nét từ phiên ngày 6/7 khi chỉ số chính mất gần 19 điểm và sắc đỏ duy trì bao phủ hầu hết các phiên còn lại.

Đáng chú ý nhất trong giai đoạn này là sự suy giảm mạnh mẽ của thanh khoản.

"Thanh khoản thị trường cạn kiệt rõ rệt, có phiên khối lượng khớp lệnh trên sàn HoSE giảm gần 20%, phản ánh dòng tiền lớn đang đứng ngoài quan sát và chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn," ông Nguyễn Tấn Phong nhận định.

Sự thận trọng này còn được cộng hưởng bởi làn sóng bán ròng của các nhà đầu tư nước ngoài, điển hình là phiên ngày 6/7 với giá trị bán ròng hơn 2.800 tỷ đồng, chủ yếu qua giao dịch thỏa thuận cổ phiếu VIC. Trên thị trường, nhóm Vingroup cũng ghi nhận sự phân hóa nội bộ khi mã VIC nỗ lực hỗ trợ điểm số thì mã VHM lại giảm, trở thành áp lực đè nặng lên VN-Index.

Dự báo về xu hướng tuần tới, ông Phong cho rằng thị trường nhiều khả năng vẫn phải đối mặt với khó khăn trong nửa đầu tuần. VN-Index có thể lùi về kiểm định lại vùng đáy trung hạn đã tạo trong tháng trước quanh khu vực 1.790 điểm trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn. Nguyên nhân chính là dòng tiền lớn vẫn chọn giải pháp “đứng ngoài” chờ đợi mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 được công bố chính thức, thay vì giải ngân mua đuổi dựa trên các thông tin đồn đoán, đồng thời áp lực từ khối ngoại chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và sự thiếu đồng thuận của nhóm cổ phiếu trụ cột vẫn là những rào cản kỹ thuật ngắn hạn.

Theo ông Phong, rủi ro lớn nhất trong tuần tới vẫn xoay quanh diễn biến căng thẳng Mỹ-Iran. Nếu xung đột tiếp tục leo thang và eo biển Hormuz bị phong tỏa sâu hơn, giá dầu có thể tăng vọt lên vùng 80 USD/thùng, làm dấy lên lo ngại lạm phát toàn cầu, kích hoạt làn sóng bán tháo lan sang các thị trường mới nổi và khả năng sẽ ảnh hưởng tới Việt Nam. Ngược lại, nếu các vòng đàm phán kỹ thuật đạt được tiến triển, tâm lý thị trường sẽ sớm ổn định trở lại.

Thanh khoản thị trường có dấu hiệu suy giảm, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. (Ảnh: Vietnam+)

Nền tảng vĩ mô thuận lợi

Trái ngược với những biến động kỹ thuật mang tính ngắn hạn của chỉ số, các yếu tố vĩ mô cốt lõi của nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì trạng thái tích cực.

Báo cáo chiến lược tháng Bảy của Công ty Chứng khoán SSI chỉ ra kinh tế Việt Nam tiếp tục ở vị thế thuận lợi cho tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2026 với trọng tâm tập trung vào khâu thực thi chính sách.

Số liệu thực tế cho thấy GDP của Việt Nam tăng trưởng tới 8,18% trong nửa đầu năm 2026 (riêng quý 2 đạt 8,39%), trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì vai trò động lực chính với mức tăng 10,23%. Giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ghi nhận mức cao nhất trong vòng 5 năm qua khi đạt 13,0 tỷ USD, cùng với lượng FDI đăng ký mới tăng vọt 61% so với cùng kỳ, đạt 34,7 tỷ USD.

Với định hướng điều hành từ phiên họp Chính phủ tháng Bảy, trọng tâm chính sách đã được chuyển dịch mạnh mẽ sang thực thi có kỷ luật, cải cách hành chính và lấy đầu tư công làm đòn bẩy chủ đạo cho nửa cuối năm. Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa mở rộng và chính sách tiền tệ linh hoạt giúp củng cố dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2026 ở mức 8,5%-9%, kiến tạo nền tảng vững chắc cho cả giai đoạn 2027-2030.

Mặc dù vậy, báo cáo của SSI cũng ghi nhận thị trường chứng khoán trong tháng Sáu tiếp tục phản ánh trạng thái tích lũy đi ngang, VN-Index đóng cửa tại 1.860 điểm (giảm nhẹ 0,19% so với tháng trước đó). Sự ổn định của thị trường được bảo toàn nhờ các yếu tố hỗ trợ, như lộ trình nâng hạng của Tổ chức FTSE Russell được xác nhận, kỳ vọng lợi nhuận tích cực của nhóm ngân hàng và chính sách vĩ mô hỗ trợ ổn định tâm lý nhà đầu tư.

Mặt khác, nhóm phân tích của SSI cho rằng độ rộng thị trường đang chịu sự giới hạn khá lớn khi dòng tiền tập trung quá mức vào nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Theo tính toán từ SSI, nếu loại trừ tác động của các mã VIC, VHM, VRE và VPL, VN-Index thực tế giảm khoảng 1,7% với số mã giảm vượt trội trên sàn HoSE. Giá trị khớp lệnh bình quân giảm xuống còn khoảng 15.000 tỷ đồng/phiên (giảm 32% so với tháng trước), chạm mức thấp nhất tính từ đầu năm 2026.

Dù vậy, báo cáo này cũng chỉ ra động lực tăng trưởng lợi nhuận quý 2 được kỳ vọng sẽ lan tỏa rộng khắp các nhóm ngành (như ngân hàng, bán lẻ, vật liệu xây dựng, cao su và thực phẩm-đồ uống. Các nhóm tiêu dùng và công nghệ được dự báo tiếp tục bứt phá nhờ mở rộng thị phần và hưởng lợi từ chu kỳ thay thế thiết bị. Ngược lại, một số nhóm ngành thâm dụng vốn và liên quan đến hàng hóa cơ bản (như phân bón hay dầu khí) có thể gặp áp lực ngắn hạn do chi phí vốn tăng và biến động điều chỉnh của giá dầu thế giới.

Trong bối cảnh các luồng thông tin vĩ mô có sự đan xen, mặt bằng định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện vẫn nằm ở ngưỡng hợp lý. Hệ số P/E dự phóng năm 2026 ở mức hơn 10 lần, tương đương vùng bình quân dài hạn của thị trường. Điều này mang lại không gian chọn lọc vị thế đầu tư tương đối an toàn cho các nhà đầu tư trung và dài hạn.

Tuy nhiên, trước các biến động ngắn hạn, giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư nên chuyển trọng tâm từ việc quan sát chỉ số chung sang phân tích kỹ lưỡng các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp./.

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