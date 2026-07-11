Nỗi lo lạm phát phủ bóng lên thị trường vàng thế giới tuần qua

Thị trường vàng thế giới khép lại tuần giao dịch trong xu hướng giảm khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại, đẩy giá dầu tăng và làm dấy lên nỗi lo lạm phát. Điều này khiến giới đầu tư củng cố dự đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất, động thái gây sức ép lên giá kim loại quý.

Trong phiên 10/7, giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 4.103,23 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 8 giảm 0,7%, chốt phiên ở mức 4.113,70 USD/ounce. Tính chung cả tuần, giá vàng đã giảm khoảng 1,7%.

Theo các nhà phân tích, diễn biến của thị trường vàng trong tuần chủ yếu chịu tác động từ những căng thẳng mới tại Trung Đông. Sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại, giá dầu đã tăng trở lại do lo ngại nguồn cung gián đoạn. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng cảnh báo các diễn biến mới có thể làm thay đổi dự báo về tình trạng dư cung dầu trên thị trường toàn cầu trong năm tới.

Ông Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa của tổ chức dịch vụ tài chính TD Securities, cho rằng việc căng thẳng Mỹ-Iran tái diễn đã khiến nhiều nhà đầu tư không còn muốn nắm giữ vàng và bạc trong ngắn hạn.

Theo ông, đà phục hồi của giá dầu trong những ngày gần đây đang làm gia tăng lo ngại về lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Fed, phải duy trì lập trường thận trọng đối với chính sách tiền tệ.

Thông thường, vàng được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát. Tuy nhiên, khi lạm phát gia tăng kéo theo kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục tăng, sức hấp dẫn của kim loại quý suy giảm do vàng không mang lại lợi suất, trong khi các tài sản sinh lời như trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn.

Kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ cũng là yếu tố gây sức ép lên giá vàng trong tuần này. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện dự báo khoảng 69% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 tới.

Trong khi đó, biên bản cuộc họp chính sách tháng 6 của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách vẫn chia rẽ, song xu hướng chung nghiêng về lập trường cứng rắn khi những lo ngại về lạm phát gia tăng.

Giới đầu tư hiện chuyển sự chú ý sang các dữ liệu lạm phát của Mỹ sẽ được công bố trong tuần tới, cùng phiên điều trần của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trước Quốc hội. Đây được xem là những yếu tố có thể cung cấp thêm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Mỹ trong thời gian tới.

Trên thị trường vàng vật chất, nhu cầu có sự phân hóa giữa các nền kinh tế tiêu thụ lớn. Tại Ấn Độ, vàng được giao dịch với mức chiết khấu lớn trong tuần do sức mua yếu. Trong khi đó, nhu cầu tại Trung Quốc nhìn chung vẫn ổn định sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) công bố lượng vàng dự trữ tăng mạnh nhất trong hơn hai năm rưỡi vào tháng 6.

Về triển vọng giá vàng, các tổ chức tài chính đang có quan điểm rất khác nhau. JPMorgan đã hạ dự báo giá vàng quý IV xuống khoảng 4.500 USD/ounce, trong khi ING điều chỉnh mục tiêu về 4.600 USD/ounce do đánh giá đồng USD và lợi suất thực sẽ tiếp tục gây sức ép trong ngắn hạn.

Ngược lại, Goldman Sachs và UBS vẫn duy trì quan điểm tích cực hơn, với kỳ vọng giá vàng có thể đạt khoảng 4.900-5.200 USD/ounce nếu nhu cầu dự trữ của các ngân hàng trung ương tiếp tục gia tăng và Fed chuyển sang lập trường ôn hòa hơn.

Sự khác biệt này không phản ánh mâu thuẫn về triển vọng dài hạn của vàng mà chủ yếu xuất phát từ đánh giá khác nhau về thời điểm các yếu tố hỗ trợ sẽ phát huy tác dụng.

Hầu hết các tổ chức đều thống nhất rằng nền tảng dài hạn của vàng vẫn khá vững chắc; vấn đề còn lại là liệu các lực cản ngắn hạn, đặc biệt là lãi suất thực và sức mạnh của đồng USD, sẽ kéo dài trong bao lâu./.

Giá vàng thế giới tăng hơn 1% sau khi chạm đáy một tuần Giá vàng thế giới tăng lên mức 4.130,58 USD/ounce trong phiên 9/7 nhờ lực mua bắt đáy và những lo ngại về căng thẳng địa chính trị, trong khi thị trường tiếp tục theo dõi tín hiệu từ Fed.