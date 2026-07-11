Cuba sửa đổi một số quy định, đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài

Cuba vừa đăng Nghị định sửa đổi các quy định của Luật Đầu tư nước ngoài trên Công báo, trong nỗ lực thúc đẩy tính hiệu quả và nhanh chóng trong thu hút đầu tư nước ngoài vào đảo quốc Caribe này.

Thứ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba, Yanet Vázquez Valdés, cho biết các quy định mới sẽ giúp đơn giản hóa và nâng cao sự minh bạch trong các quy trình, thủ tục đầu tư cũng như tăng tính linh hoạt trong quản lý kinh doanh.

Một ví dụ cụ thể là với những điều chỉnh không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của các đối tác - như tăng hoặc giảm vốn đầu tư - giờ đây Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài (MINCEX) có thể trực tiếp đưa ra quyết định trong vòng 15 ngày làm việc mà không cần chuyển lên cấp cao hơn phê duyệt.

Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài, và là một phần của quá trình chuyển đổi kinh tế-xã hội đang được thúc đẩy của đất nước.

Trước đó, vào tháng 11/2025, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba, Oscar Pérez-Oliva Fraga, đã công bố một loạt quyết định nhằm tạo môi trường linh hoạt và năng động hơn cho đầu tư nước ngoài./.

Cuba công bố loạt cải cách kinh tế nhằm ứng phó sức ép trừng phạt từ Mỹ Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel công bố gói cải cách kinh tế mới, mở rộng quyền tự chủ cho địa phương và doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư, sản xuất và xuất khẩu trong bối cảnh áp lực bên ngoài gia tăng.