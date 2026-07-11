Kinh tế

Kinh doanh

Cuba sửa đổi một số quy định, đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài

Các quy định mới trong Luật Đầu tư nước ngoài của Cuba sẽ giúp đơn giản hóa và nâng cao sự minh bạch trong các quy trình, thủ tục đầu tư cũng như tăng tính linh hoạt trong quản lý kinh doanh.

Ngọc Duy
Đường phố ở La Habana, Cuba. (Ảnh: THX/TTXVN)
Đường phố ở La Habana, Cuba. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cuba vừa đăng Nghị định sửa đổi các quy định của Luật Đầu tư nước ngoài trên Công báo, trong nỗ lực thúc đẩy tính hiệu quả và nhanh chóng trong thu hút đầu tư nước ngoài vào đảo quốc Caribe này.

Thứ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba, Yanet Vázquez Valdés, cho biết các quy định mới sẽ giúp đơn giản hóa và nâng cao sự minh bạch trong các quy trình, thủ tục đầu tư cũng như tăng tính linh hoạt trong quản lý kinh doanh.

Một ví dụ cụ thể là với những điều chỉnh không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của các đối tác - như tăng hoặc giảm vốn đầu tư - giờ đây Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài (MINCEX) có thể trực tiếp đưa ra quyết định trong vòng 15 ngày làm việc mà không cần chuyển lên cấp cao hơn phê duyệt.

Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài, và là một phần của quá trình chuyển đổi kinh tế-xã hội đang được thúc đẩy của đất nước.

Trước đó, vào tháng 11/2025, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba, Oscar Pérez-Oliva Fraga, đã công bố một loạt quyết định nhằm tạo môi trường linh hoạt và năng động hơn cho đầu tư nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Luật Đầu tư nước ngoài #Đảo quốc Caribe #Kinh tế Cuba Cuba
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Sự khởi động của VAFIP diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đang tạo ra những đòn bẩy chính sách mạnh mẽ để thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững cho toàn bộ nền kinh tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nông nghiệp Việt bắt nhịp đổi mới sáng tạo với chương trình kết nối đa bên VAFIP

VAFIP ra đời với mục tiêu kết nối Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học, địa phương và thế hệ trẻ. Điểm khởi đầu của chương trình không phải là những ý tưởng đơn lẻ, mà là các thách thức lớn của ngành như nâng cao giá trị nông sản, ứng dụng AI và chuyển đổi số, giảm thất thoát sau thu hoạch.

Triển lãm Solar & Storage Live Vietnam 2026 có quy mô kỷ lục với hơn 250 đơn vị tham gia. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Điện mặt trời và xu hướng tất yếu từ triển lãm Solar & Storage Live Vietnam 2026

Đánh dấu kỷ niệm 10 năm tổ chức, Triển lãm Solar & Storage Live Vietnam 2026 có quy mô kỷ lục với hơn 250 đơn vị triển lãm, 5.500 người tham dự và 120 diễn giả. Sự kiện không chỉ là nơi trưng bày công nghệ mà còn phản ánh rõ nét sự chuyển dịch mạnh mẽ của Việt Nam hướng tới một tương lai năng lượng sạch, bền vững và cạnh tranh hơn.

Nhân viên đổ xăng tại Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Giá xăng E10RON95-III ở mức 20.000 đồng/lít

Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 15h00 ngày 9/7/2026 của Liên Bộ Công thương - Tài chính, giá bán xăng E5RON92 không cao hơn 19.191 đồng/lít (giảm 539 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

(Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Xuất khẩu rau quả bền vững từ chuỗi giá trị

Đối với ngành rau quả, Bộ Nông nghiệp và Môi trường định hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi sang mô hình sản xuất hiện đại, bền vững và gia tăng giá trị xuất khẩu.