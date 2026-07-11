Tinh thần nhân văn, kinh nghiệm hun đúc qua những chiến dịch nhân đạo quốc tế

Phát huy bề dày kinh nghiệm từ các chiến dịch cứu nạn, cứu hộ quốc tế, lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam tại tâm chấn Venezuela đã khẳng định ý chí, năng lực tác chiến nhạy bén và nỗ lực hết mình vì sứ mệnh nhân văn cao cả.

Quyết tâm cao

Sau những thảm họa khốc liệt như động đất thì việc triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ như một cuộc đua nước rút, bởi mỗi giờ, mỗi phút trôi qua đều quyết định đến cơ hội sống sót của những nạn nhân mắc kẹt. Bên cạnh đó, việc triển khai nhanh chóng lực lượng tinh nhuệ cùng trang thiết bị chuyên dụng đến một quốc gia cách nửa vòng trái đất trong thời gian ngắn là một thách thức lớn.

Để có mặt kịp thời tại Venezuela, đoàn công tác của lực lượng Công an, Quân đội đã trải qua một hành trình dài xuất phát từ Việt Nam, bay sang Paris (Pháp), quá cảnh khoảng 2 tiếng để tiếp nhiên liệu rồi tiếp tục bay xuyên đại dương tới Venezuela.

Đặt chân đến tâm chấn thảm họa, đoàn đã nhanh chóng hiệp đồng tác chiến, khảo sát hiện trường, đánh giá thực trạng và triển khai công tác với quyết tâm cao nhất.

Tại vùng thảm họa, đoàn triển khai các hoạt động cứu nạn, cứu hộ theo đúng kế hoạch và chương trình đã đề ra; phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại và người dân để hỗ trợ tái thiết từng khu vực chịu ảnh hưởng.

Cùng với đó, đoàn tích cực tổ chức các tổ công tác lưu động để hỗ trợ trực tiếp cho người dân bản địa thông qua các hoạt động cứu trợ y tế, cấp phát lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu; góp phần làm vơi đi phần nào nỗi đau thương, mất mát, giúp người dân nước bạn sớm ổn định cuộc sống và vượt qua giai đoạn thảm cảnh này.

Trở về Việt Nam sau 10 ngày giữa tâm chấn Venezuela vào rạng sáng 11/7, chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến công tác, Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an), Phó Trưởng đoàn Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam kể lại khoảnh khắc khi toàn đội đang tập trung cứu nạn trên các khối nhà cao tầng đổ nát thì bất ngờ nhận lệnh báo động từ chính quyền địa phương vì có dư chấn lớn.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam về đến Hà Nội hoàn thành sứ mệnh hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả trận động đất. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo Đại tá, mối đe dọa lớn nhất đối với lực lượng cứu hộ chính là sập đổ thứ cấp do các dư chấn, tạo áp lực tâm lý không nhỏ cho anh em khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Một kỷ niệm khác, khi trời đã tối, toàn đội chuẩn bị thu quân sau một ngày dài kiệt sức để về nghỉ ngơi thì đột ngột nhận được thông tin từ người dân bản địa báo có dấu hiệu sự sống tại hiện trường. Phản ứng nhanh ngay lập tức, anh em trong đoàn quay lại vị trí, triển khai thiết bị dò tìm xuyên đêm đến tận khuya mới rút quân.

Đặc biệt, có những trường hợp cứu nạn cực kỳ phức tạp và nguy hiểm mà một số đoàn cứu hộ quốc tế khác sau khi khảo sát đã rút đi. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm thực chiến, lực lượng của Bộ Công an Việt Nam đã phân tích kỹ, đưa ra phương án tiếp cận chính xác và xử lý thành công.

Phát huy kinh nghiệm, kỹ năng

Trong đoàn công tác sang Venezuela lần này có các cán bộ, chiến sỹ dày dạn kinh nghiệm, từng trải qua các chiến dịch cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ (năm 2023), Myanmar (năm 2025).

Là một chiến sỹ dạn dày kinh nghiệm, Thiếu tá Vũ Duy Hưng (Trung tâm huấn luyện về công tác Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an) cho biết, ba lần đi cứu nạn, cứu hộ là ba tình huống hoàn toàn khác nhau, đặt ra những yêu cầu và thử thách tác nghiệp riêng biệt.

Nếu Thổ Nhĩ Kỳ là bài toán cứu hộ đô thị quy mô lớn trong giá rét thì Myanmar là minh chứng cho khả năng phản ứng nhanh, kết hợp toàn diện giữa tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ nhân đạo, quân y và phòng dịch trong khu vực.

Và lần này, tại bang La Guaira, Venezuela, những trải nghiệm từ Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar đã trở thành kho kinh nghiệm quý giá. Dù phải trải qua một hành trình với khoảng cách địa lý xa xôi, chênh lệch múi giờ và di chuyển kéo dài, cùng với thời tiết nóng ẩm, địa hình phức tạp..., các cán bộ, chiến sỹ của Việt Nam đã triển khai nhiệm vụ bảo đảm hiệu quả và an toàn cao nhất.

Đại úy Đỗ Quang Nam (Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an) chia sẻ về một trong những biện pháp thủ công nhưng hiệu quả cao có được từ chiến dịch cứu nạn tại Myanmar là sử dụng “những chai nước để ngược.” Bằng cách đặt chai nước lộn ngược tại hiện trường, nếu có bất kỳ rung chấn hay dấu hiệu dịch chuyển nhỏ nào của khối bê tông, chai nước sẽ lập tức đổ gục.

Đây có thể coi như "một hệ thống cảnh báo sớm" bằng trực quan, thô sơ nhưng hiệu quả, giúp người chỉ huy hiện trường ngay lập tức phát hiện nguy hiểm để ra lệnh rút toàn bộ đội hình, bảo toàn mạng sống cho anh em chiến sỹ.

Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại khu vực Playa Grande, bang La Guaira, Venezuela. (Ảnh: Hoàng Vũ/Vietnam+)

Thực tế tại hiện trường Venezuela đã chứng minh, các kinh nghiệm mang tính thực tiễn cao này đã phát huy tác dụng, hỗ trợ an toàn cho đoàn công tác.

Trở về sau chuyến công tác tại Venezuela, Đại úy Đỗ Quang Nam bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được lãnh đạo Bộ Công an và đơn vị tin tưởng giao phó nhiệm vụ tham gia các đoàn công tác quốc tế.

Tinh thần nhân văn, kinh nghiệm dạn dày, nỗ lực bền bỉ trong cứu nạn, cứu hộ tại những vùng thảm họa không chỉ khẳng định bản lĩnh của cán bộ, chiến sỹ Việt Nam, mà còn gieo thêm những hạt giống của tình hữu nghị và lòng nhân ái xuyên biên giới./.

10 ngày giữa tâm chấn Venezuela: Hành trình của trách nhiệm và tình người Trong điều kiện khắc nghiệt sau trận động đất, đoàn cứu hộ QĐND Việt Nam đã nỗ lực tìm kiếm nạn nhân, hỗ trợ người dân và lan tỏa hình ảnh về một Việt Nam trách nhiệm, nhân văn và giàu nghĩa tình.