Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đổi mới biện pháp công tác, bảo đảm an ninh chủ động

Sáng 11/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026) và đón nhận Huân chương Sao vàng, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Cùng dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ lực lượng An ninh nhân dân qua các thời kỳ…

Mở đầu Lễ kỷ niệm là Chương trình sử thi nghệ thuật 80 năm vì An ninh Tổ quốc.

Xứng đáng là “thanh bảo kiếm sắc bén,” “lá chắn thép vững chắc"

Đọc diễn văn kỷ niệm, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, ra đời trong những ngày đầu sục sôi khí thế đấu tranh giành chính quyền và bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ, trong thế vận nước đang “ngàn cân treo sợi tóc,” phải đối phó với “thù trong giặc ngoài,” lực lượng An ninh nhân dân đã mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh, trấn áp phản cách mạng, bảo vệ vững chắc chính quyền mới thành lập.

Chiến công khám phá, trấn áp tổ chức phản cách mạng tại số 7 phố Ôn Như Hầu vào ngày 12/7/1946 đã phá thế liên kết giữa thế lực nội gián và giặc ngoại xâm, đập tan âm mưu đảo chính phản cách mạng của Quốc dân Đảng.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đây là mốc son chói lọi, đi vào lịch sử dân tộc và truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân. Dấu ấn lịch sử đó là bản hùng ca bất hủ, mở đầu cho những chiến công của lực lượng An ninh nhân dân và từ ý nghĩa đó, ngày 12/7 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam anh hùng.

Quá trình công tác, chiến đấu đã hun đúc nên bản chất cao quý, tốt đẹp và truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân. Đó là: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; chiến đấu anh dũng, sẵn sàng hy sinh vì nền độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc.

Lực lượng An ninh là con em của nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân để làm việc và chiến đấu thắng lợi. Đoàn kết, thống nhất, kỷ luật nghiêm minh; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành, các lực lượng.

Nêu cao tinh thần cảnh giác, tận tụy, mưu trí, dũng cảm, cương quyết, khôn khéo, tích cực phòng ngừa, chủ động tiến công địch; tiếp thu, vận dụng sáng tạo, hiệu quả thành tựu khoa học-kỹ thuật và công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu. Nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, nghĩa tình.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, 80 năm là hành trình được viết lên bằng lòng trung thành tuyệt đối, bản lĩnh kiên cường, trí tuệ sắc bén và biết bao sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ An ninh nhân dân.

Mỗi cán bộ, chiến sỹ hôm nay luôn khắc ghi công lao của các thế hệ cha anh, những người đã lặng lẽ dâng hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Những tấm gương, những chiến công và cả những sự hy sinh không tên ấy đã hun đúc thành ngọn lửa truyền thống soi sáng lý tưởng, tiếp thêm niềm tin, ý chí và sức mạnh để lực lượng tiếp tục vững bước trên con đường mà các thế hệ cha anh đã mở lối.

Tự hào kế thừa truyền thống 80 năm anh hùng, mỗi cán bộ, chiến sỹ lực lượng An ninh nhân dân hôm nay nguyện rèn luyện bản lĩnh, giữ vững phẩm chất, nâng cao trí tuệ, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, xứng đáng là “thanh bảo kiếm sắc bén,” “lá chắn thép vững chắc"; luôn sẵn sàng đi trước góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền, an ninh quốc gia và giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; xin giữ trọn lời thề “chỉ biết còn Đảng thì còn mình.”

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tại Lễ kỷ niệm, đại diện cán bộ hưu trí lực lượng An ninh nhân dân và đại diện tuổi trẻ lực lượng An ninh nhân dân đã phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang, những gian khổ và chiến công của lực lượng qua các thời kỳ; bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc công lao của các thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm lớn lao của tuổi trẻ An ninh nhân dân trong kỷ nguyên mới, tuyệt đối trung thành, không ngừng học tập, rèn luyện, làm chủ công nghệ và sẵn sàng nhận-hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn của lực lượng An ninh nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, thế giới đang trải qua những biến động và bất ổn nghiêm trọng. Bảo vệ an ninh quốc gia đang đứng trước những vấn đề rất mới. Bên cạnh an ninh truyền thống, phi truyền thống, các mối đe dọa tổng hợp ngày càng hiện hữu.

Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử đang làm thay đổi cơ bản nội hàm an ninh cũng như chiến thuật, chiến lược bảo vệ an ninh.

Trong nước, bên cạnh bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra chưa được đẩy lùi triệt để, có mặt diễn biến phức tạp hơn.

Để hoàn thành trọng trách lớn lao trong giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thống nhất nhận thức về tư duy an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay, từ đó quyết liệt đổi mới biện pháp, củng cố thế trận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

An ninh trong kỷ nguyên mới phải hết sức chủ động, tỉnh táo, tuyệt đối không được mất cảnh giác; không chỉ là bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia trước các mối đe dọa, mà phải mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn bộ hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ; với an ninh chế độ, an ninh cầm quyền là trọng yếu, an ninh con người và niềm tin xã hội là trung tâm của mọi chính sách an ninh.

Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại; không để rủi ro vượt ngưỡng kiểm soát, không để khủng hoảng lan rộng và biến thành tổn thất chiến lược, tận dụng mọi điều kiện để biến “nguy” thành “cơ” khi có thể.

Lực lượng An ninh nhân dân cần thống nhất nhận thức, phát huy vai trò trọng yếu, nòng cốt, tuyến đầu trong tham mưu và tổ chức thực hiện Chiến lược An ninh quốc gia trong tình hình mới; khẩn trương đổi mới biện pháp công tác, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, điều chỉnh các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chủ động trong mọi tình huống.

Chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh theo nguyên tắc “phát triển đến đâu, an ninh đến đó,” bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổ chức lực lượng, biện pháp phù hợp để mở rộng bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực, bảo đảm vững chắc an ninh trên các không gian mới, vừa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển, nâng cao năng lực chống chịu của đất nước, đồng thời đẩy lùi mọi nguy cơ, thách thức.

Chú trọng bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ, an ninh kinh tế, an ninh công nhân, phòng chống chiến tranh mạng, chiến tranh nhận thức, chiến tranh thông tin.

Làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu xử lý từ sớm, từ xa các yếu tố tiềm ẩn phức tạp, đẩy lùi các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới, đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn lực và các điều kiện, phương án, sẵn sàng ứng phó hiệu quả.

Đặc biệt coi trọng công tác phòng chống gián điệp, phản động; đổi mới tư duy, biện pháp, kiên quyết xử lý nội gián, số đối tượng phản động, chống đối trọng điểm, kể cả từ bên ngoài biên giới lãnh thổ; đi đầu trong công tác an sinh xã hội để giải quyết tận gốc vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Sao Vàng cho lực lượng An ninh nhân dân. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

An ninh đối ngoại, an ninh nội địa phải luôn quán xuyến trên thực địa, trên không gian mạng, không gian số và không gian đối ngoại, nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc an ninh từ sớm, từ xa, ngăn chặn từ nơi xuất phát; tiếp tục gương mẫu thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ người yếu thế, lao động ở khu vực phi chính thức, trẻ em lang thang cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nền tảng cho an ninh bền vững.

Xây dựng, triển khai chiến lược hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, chủ động kiến tạo, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình, ổn định khu vực cũng như toàn cầu, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, xây dựng lực lượng An ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, “Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất,” là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Với bề dày truyền thống vẻ vang, lực lượng An ninh nhân dân phải phấn đấu đi đầu trong Công an nhân dân về đích hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng đã xác định.

Cán bộ an ninh trong kỷ nguyên mới phải là những cá nhân điển hình về bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tinh thông pháp luật, sắc bén nghiệp vụ, có khả năng dẫn dắt, lan tỏa tinh thần hành động thực hiện các chủ trương của Đảng, có năng lực số, tư duy sáng tạo, khả năng học tập suốt đời, năng lực thích ứng nhanh với thay đổi, năng lực hợp tác trong môi trường toàn cầu, đạo đức số và tinh thần công dân số.

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện công tác của cán bộ, chiến sỹ; tích cực phát huy vai trò Cựu Công an nhân dân nguyên là lãnh đạo, cán bộ an ninh trong bảo vệ an ninh Tổ quốc ở giai đoạn cách mạng mới.

Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Sao vàng cho lực lượng An ninh nhân dân, Bộ Công an, đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Sáng 11/7/2026, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026) và đón nhận Huân chương Sao vàng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự.