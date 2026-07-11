Apple kiện OpenAI đánh cắp bí mật thương mại

Ngày 10/7, Apple đã đệ đơn kiện OpenAI lên tòa án liên bang tại bang California (Mỹ), cáo buộc công ty phát triển ChatGPT cùng hai cựu nhân viên của Apple đã tổ chức một chiến dịch có hệ thống nhằm thu thập và sử dụng trái phép bí mật thương mại để phát triển các thiết bị AI dành cho người dùng.

Vụ kiện đánh dấu bước leo thang mới trong mối quan hệ vốn ngày càng căng thẳng giữa hai doanh nghiệp từng hợp tác đưa ChatGPT lên các thiết bị của Apple.

Đơn kiện dài 41 trang cho rằng OpenAI đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, từ tuyển dụng nhân sự của Apple, khai thác mạng lưới nhà cung cấp đến thu thập thông tin mật về các sản phẩm và quy trình sản xuất chưa được công bố nhằm đẩy nhanh kế hoạch phát triển thiết bị phần cứng AI.

Apple cho biết đã phát hiện nhiều bằng chứng cho thấy một số nhân viên của OpenAI đã lấy trái phép các thông tin mật liên quan đến những công nghệ, quy trình và sản phẩm chưa ra mắt của hãng.

Trong tuyên bố gửi AFP, Apple khẳng định sẽ bảo vệ các thành quả nghiên cứu và đổi mới của mình bằng mọi biện pháp cần thiết.

Đáp lại, OpenAI bác bỏ các cáo buộc. Công ty này khẳng định không quan tâm đến bí mật thương mại của các doanh nghiệp khác và vẫn tập trung phát triển các công nghệ đổi mới phục vụ người dùng trên toàn cầu.

Theo Apple, vụ kiện được khởi động sau khi hãng gửi văn bản tới OpenAI hồi tháng 2 bày tỏ lo ngại rằng các thông tin mật của mình đang bị chuyển sang OpenAI, đồng thời đề nghị hai bên trao đổi để làm rõ nhưng không nhận được phản hồi.

Bị đơn trong vụ kiện gồm OpenAI, công ty con io Products chuyên phát triển phần cứng, cùng hai cựu nhân viên Apple là ông Tang Yew Tan, hiện giữ chức Giám đốc phần cứng của OpenAI, và kỹ sư Chang Liu.

Ông Tang từng có 24 năm làm việc tại Apple và giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách thiết kế sản phẩm iPhone và Apple Watch trước khi đồng sáng lập io Products. OpenAI đã mua lại công ty này năm 2025 với giá khoảng 6,5 tỷ USD.

Apple cáo buộc ông Tang đã sử dụng tên mã các dự án bí mật của Apple trong các cuộc phỏng vấn tuyển dụng để khai thác thông tin về những sản phẩm chưa công bố.

Đơn kiện còn cho rằng ông đã khuyến khích các nhân viên Apple mang linh kiện như pin, bảng mạch và các bộ phận khác tới các buổi phỏng vấn tại OpenAI để thực hiện các buổi giới thiệu.

Đối với ông Chang Liu, Apple cho rằng cựu kỹ sư này đã không hoàn trả máy tính xách tay do công ty cấp và sau đó lợi dụng một lỗi xác thực để truy cập mạng nội bộ của Apple, tải xuống hàng chục tệp tài liệu mật liên quan đến phần cứng.

Ngoài ra, Apple còn cáo buộc ông Tang đã tự gửi cho mình các tài liệu nội bộ liên quan đến nhà cung cấp và các báo cáo trong ngành trước khi rời công ty. Hãng cũng cho biết một số nhân viên OpenAI đã tìm cách thu thập thông tin mật từ các nhà cung cấp của Apple, thậm chí có trường hợp yêu cầu một nhà cung cấp áp dụng quy trình xử lý kim loại độc quyền mà Apple cho rằng OpenAI không có quyền sử dụng.

Apple cho biết hiện có khoảng 400 cựu nhân viên của hãng đang làm việc tại OpenAI. Tuy nhiên, Apple nhấn mạnh việc tuyển dụng nhân sự không đồng nghĩa với quyền sử dụng các bí mật thương mại mà những nhân viên này từng được giao quản lý.

Theo Apple, những gì hãng phát hiện mới chỉ là "phần nổi của tảng băng", do hãng không thể biết đầy đủ những gì đang diễn ra bên trong OpenAI. Apple đề nghị tòa án yêu cầu OpenAI chấm dứt sử dụng các thông tin mật bị cho là đã chiếm đoạt, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Giới chuyên gia pháp lý nhận định vụ kiện có thể trở thành một trong những tranh chấp đáng chú ý nhất trong lĩnh vực AI. Giáo sư luật Mark Lemley của Đại học Stanford cho rằng việc tuyển dụng nhân viên từ đối thủ không vi phạm pháp luật tại bang California. Tuy nhiên, nếu các cáo buộc về việc mang theo tài liệu mật và sử dụng các tài liệu này là đúng sự thật, OpenAI có thể đối mặt với những rủi ro pháp lý đáng kể.

Các nhà phân tích nhận định vụ kiện có thể làm chậm kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực thiết bị AI của OpenAI, đồng thời báo hiệu cuộc cạnh tranh giữa các tập đoàn công nghệ đang bước sang giai đoạn mới, khi cuộc đua không chỉ còn xoay quanh các mô hình AI mà đã mở rộng sang các thiết bị phần cứng thế hệ mới dành cho người tiêu dùng./.

Người dùng Apple đối mặt với chế độ hạn chế chức năng của Microsoft Office Từ ngày 13/7/2026, một bộ phận người dùng của Apple sẽ không còn quyền truy cập đầy đủ vào bộ ứng dụng Microsoft Office, trong khi những người khác buộc phải nâng cấp hệ điều hành để tiếp tục sử dụng.