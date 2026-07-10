EU yêu cầu Meta thay đổi "thiết kế gây nghiện" của Facebook và Instagram

Ngày 10/7, Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo đại gia công nghệ Meta của Mỹ phải thay đổi "thiết kế gây nghiện" của Facebook và Instagram nếu không muốn đối mặt với khoản phạt nặng.



EU cáo buộc Meta đã không hạn chế được những rủi ro mà các nền tảng này gây ra cho người dùng, đặc biệt là trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương, do các tính năng được thiết kế để giữ chân họ trên Facebook và Instagram.

Đáng lo ngại nhất là những tính năng như cuộn vô tận, nguồn cấp dữ liệu được cá nhân hóa cao và tính năng tự động phát video.



Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) phụ trách về công nghệ, an ninh và dân chủ, bà Henna Virkkunen nhấn mạnh: "Bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của người dân châu Âu phải là ưu tiên hàng đầu đối với các nền tảng mạng xã hội."

Trong một đánh giá sơ bộ ngày 10/7, Ủy ban châu Âu kết luận rằng các nền tảng của Meta đã vi phạm các quy tắc nội dung của EU và yêu cầu Facebook và Instagram thay đổi.

Những thay đổi được đề xuất gồm vô hiệu hóa các tính năng gây nghiện chính, thực hiện hiệu quả tính năng nhắc nghỉ giải lao khi sử dụng màn hình, điều chỉnh hệ thống đề xuất để giảm bớt tính tương tác.

Trong phản ứng của mình, Meta bày tỏ không đồng ý với kết luận của Ủy ban châu Âu, song sẽ vẫn "hợp tác mang tính xây dựng" để giải quyết tranh cãi về việc này.

Nếu quan điểm của cơ quan quản lý về Meta được xác nhận, EU có thể phạt công ty tới 6% tổng doanh thu hằng năm trên toàn thế giới.



Một quan chức cấp cao của EU khẳng định khối này không muốn trừng phạt các công ty, mà “muốn tạo ra sự thay đổi…thông qua các cam kết."



Động thái trên được đưa ra trước khi một nhóm chuyên gia, do Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thành lập, đưa ra các khuyến nghị về cách EU có thể bảo vệ trẻ em tốt hơn khỏi nội dung không phù hợp trên mạng.

Bà von der Leyen đang phải đối mặt với áp lực phải hành động, khi một số quốc gia thành viên đang thúc đẩy lệnh cấm trên toàn khối đối với mạng xã hội dành cho trẻ vị thành niên sau lệnh cấm mang tính đột phá của Australia.



EU đã đưa ra cảnh báo tương tự cho TikTok vào tháng 2/2026, yêu cầu công ty thay đổi thiết kế hoặc đối mặt với khoản tiền phạt khổng lồ.



EU bắt đầu cuộc điều tra Meta vào năm 2024 theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA). Tháng 4 vừa qua, EU cáo buộc Meta vì không ngăn chặn trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng Facebook và Instagram, do đó có khả năng khiến chúng tiếp xúc với nội dung không phù hợp.



Meta đã phải đối mặt với sự giám sát tương tự ở bên kia Đại Tây Dương, trong đó một tòa án Mỹ đã ra phán quyết rằng các nền tảng của Meta và YouTube gây nghiện, gây tác hại với người dùng./.

Meta và Google “xoay” chiến thuật trong vụ kiện về chứng nghiện mạng xã hội Trong giai đoạn tự bào chữa của vụ kiện lịch sử về chứng nghiện mạng xã hội, hai tập đoàn Meta và Google đang chuyển hướng nhằm vào đời tư của nguyên đơn nhằm phủ nhận trách nhiệm pháp lý.