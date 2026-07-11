Nhận định Anh vs Na Uy: Harry Kane và Erling Haaland so tài cho vị trí trung phong số 1 thế giới

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Anh và Na Uy lúc 4h ngày 12/7 là sân khấu để Harry Kane và Erling Haaland đối đầu trực tiếp để khẳng định danh hiệu trung phong số 1 thế giới.

Trận đấu vào lúc 4h00 ngày 12/7 tại sân vận động Hard Rock (Miami, Mỹ) được người hâm mộ kỳ vọng sẽ mang đến một thế trận cởi mở và hấp dẫn. Trong khi đội tuyển Anh đang dần tìm thấy sự gắn kết cùng nét điềm tĩnh dưới thời huấn luyện viên Thomas Tuchel, thì Na Uy lại thổi một luồng gió tươi mới vào giải đấu bằng lối chơi thanh thoát, tràn đầy năng lượng.

Cuộc chiến nơi trung tuyến trở thành điểm nóng quyết định toàn bộ cục diện trận đấu. Hàng phòng ngự sẵn sàng dâng cao của Na Uy chắc chắn sẽ vấp phải sức ép lớn từ dàn sao tấn công đa dạng bên phía Tam Sư, nhưng bù lại, đôi chân của Erling Haaland luôn sẵn sàng chớp lấy mọi cơ hội để tỏa sáng.

Với tính chất quan trọng của một trận tứ kết, sự thận trọng và nhịp độ giằng co có thể sẽ xuất hiện trong những thời điểm nhất định. Dẫu vậy, bằng chiều sâu đội hình vượt trội cùng bản lĩnh vững vàng, tuyển Anh nhiều khả năng sẽ vượt qua thử thách để giành chiến thắng sát nút 2-1 và nhẹ nhàng bước tiếp vào vòng bán kết./.