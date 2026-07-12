Kịp thời hỗ trợ tàu cá cùng 9 ngư dân gặp sự cố trên biển gần Đặc khu Trường Sa

Ngày 12/7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, chiều 11/7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, tàu KN 462 đã kịp thời tiếp cận, hỗ trợ tàu cá BĐ-98387-TS cùng 9 ngư dân gặp sự cố hỏng máy chính khi đang khai thác hải sản tại khu vực cách đảo An Bang, Đặc khu Trường Sa khoảng 33 hải lý.

Cụ thể, lúc 15 giờ 50 phút ngày 11/7, tàu KN 462 tiếp cận tàu cá bị nạn, tổ chức thăm hỏi, kiểm tra tình trạng sức khỏe các ngư dân. Qua kiểm tra, sức khỏe của toàn bộ 9 người đều ổn định, an toàn.

Cán bộ, nhân viên kỹ thuật của tàu KN 462 sau đó được cử sang kiểm tra, hỗ trợ khắc phục sự cố hỏng máy chính. Tuy nhiên, do máy chính hư hỏng nặng, việc sửa chữa tại chỗ không thành công.

Tàu KN 462 sau đó đã lai kéo tàu cá BĐ-98387-TS về âu tàu đảo Đá Tây, Đặc khu Trường Sa để sửa chữa. Đến 6 giờ ngày 12/7, tàu cá đã được đưa vào âu tàu an toàn.

Tàu cá BĐ-98387-TS do ông Mai Xuân Tiến (sinh năm 1980, trú tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) làm thuyền trưởng, chở theo 9 ngư dân.

Phương tiện xuất bến ngày 1/7/2026 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn (Đồn Biên phòng cửa khẩu Quy Nhơn) để khai thác hải sản trên ngư trường Trường Sa./.

Quảng Ninh: Đồn Biên phòng Đảo Trần kịp thời cứu các ngư dân bị chìm tàu Đến 23 giờ ngày 17/6, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận hiện trường, cứu vớt thành công toàn bộ 9 thuyền viên và đưa về cảng Vụng Tây, đảo Trần an toàn.