Sơn La: Mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất đá, thiệt hại hơn 31 tỷ đồng

Từ 8 giờ ngày 10/7 đến 8 giờ ngày 11/7, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn kéo dài, cục bộ xảy ra lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh Sơn La đã gây sạt lở đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà ở, sản xuất nông nghiệp, giao thông và các công trình hạ tầng trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, mưa lũ đã làm thiệt hại về nhà ở của 56 hộ dân và một số công trình giáo dục, dịch vụ bị ảnh hưởng lớn.

Cụ thể, tại xã Mường La, ghi nhận thiệt hại nặng nề nhất với 19 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở; trong đó, 3 nhà bị sập đổ hoàn toàn (bản Pá Kìm), 15 nhà bị sạt lở phải di dời khẩn cấp và 1 nhà bán trú lớp học phải di dời cấp bách.

Ngoài ra, xã Mường La có 5 hộ dân và 1 cây xăng bị ngập lụt sâu do nước lũ dâng (tại tiểu khu 2 và tiểu khu 5). Xã Mường Bú có 6 hộ dân bị sạt đất đá taluy dương vào nhà tại các bản Tôm, Tạ Búng, Mòn, Hồng Hin, Pàn; trong đó, 1 hộ thiệt hại nặng và 5 hộ phải di dời khẩn cấp.

Xã Mường Khiêng có 13 hộ bị ảnh hưởng; trong đó, 3 hộ phải di chuyển khẩn cấp đến nơi an toàn do sạt lở taluy âm. Xã Chiềng Hoa có 7 hộ bị ảnh hưởng do sạt lở và ngập úng. Xã Chiềng Lao có 4 hộ sạt lở taluy dương vào nhà và 2 hộ nguy cơ xói lở suối.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La hỗ trợ người dân xã Mường La gạt bùn đất do mưa lớn trôi vào nhà. (Ảnh: TTXVN phát)

Thiên tai ở Sơn La còn gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Cụ thể, tổng diện tích lúa bị thiệt hại, ngập nước, vùi lấp và lũ cuốn trôi tăng vọt lên 164,3ha; trong đó, xã Mường La thiệt hại nhiều nhất với 120ha ruộng lúa bị ngập nước và lũ cuốn trôi.

Đối với hoa màu, cây cối bị thiệt hại 45ha. Tổng diện tích ao nuôi bị ảnh hưởng là 6,55ha; trong đó, xã Mường Khiêng bị ngập hoàn toàn 5ha ao truyền thống do lũ quét.

Cùng với đó, mưa lũ ở Sơn La đã cuốn trôi và sạt lở đất đá khoảng 1.200m mặt đường tại các tuyến Quốc lộ 279D, Tỉnh lộ 109 và các tuyến đường liên xã, liên bản trên địa bàn huyện Mường La gây ách tắc giao thông.

Cụ thể, hệ thống quốc lộ sạt lở taluy dương, sa bồi mặt đường, cống, rãnh khối lượng ước tính 33.296m3/207 vị trí; cây đổ 30 cây; chiều dài sạt lở taluy âm, hư hỏng mặt đường 82m/7 vị trí; ngập nước 550m/2 vị trí; tắc đường tại 13 vị trí, đã thông xe 10 vị trí, còn 3 vị trí đang tắc.

Hệ thống đường tỉnh sạt lở taluy dương, sa bồi mặt đường, cống, rãnh khối lượng ước tính 9.350m3/236 vị trí; chiều dài sạt lở taluy âm 109m/7 vị trí; hư hỏng nền, mặt đường 150m2/1 vị trí; hư hỏng cống 2 cái; hư hỏng cầu 1 cái; hư hỏng công trình kè 2 cái; tắc đường tại 4 vị trí, đã thông xe 3 vị trí, còn 1 vị trí tắc.

Tuyến đường liên xã, liên bản, tại xã Mường Bú, tuyến đường từ ngã ba bản Chang Lứa đi bản Hồng Hin sạt lở taluy dương tại 25 vị trí (khối lượng khoảng 500 m3).

Tại các xã Chiềng Hoa, Mường Khiêng nhiều trục đường liên bản bị đất đá tràn xuống lòng đường.

Bùn đất tràn trên mặt đường tại địa bàn xã Mường La, tỉnh Sơn La, sau mưa lớn. (Ảnh: TTXVN phát)

Mưa lũ ở Sơn La cũng đã cuốn trôi khoảng 2.500m hệ thống mương phai và đường ống dẫn nước thủy lợi tại địa bàn xã Mường La; Trường tiểu học và trung học cơ sở Tạ Bú (xã Mường Bú) bị sạt lở taluy dương đổ tràn khoảng 110m3 đất đá phá hủy tường sau các phòng học; sập hoàn toàn công trình phụ Nhà văn hóa bản Co Khết (xã Mường Khiêng); sạt lở taluy dương đổ tràn 150m3 đất đá vào tường sau và sân Nhà văn hóa bản Pá Tong (xã Mường Bú); sạt lở 10m bờ kè đá khuôn viên nhà hộ ông Lò Văn Sơn (bản Mường Pia, xã Chiềng Hoa).

Ngoài ra, lũ ống, lũ quét gây đổ sập cột điện tại vị trí 86 đường dây 35 kV lộ 377 xuất tuyến E17.3 Hua Ít, làm tê liệt hoạt động của 48 trạm biến áp, gây mất điện diện rộng tới 4.199 khách hàng tại các xã Mường La, Chiềng Lao và Mường Bú.

Tổng giá trị thiệt hại vật chất ban đầu trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La ước tính khoảng 31,1 tỷ đồng.

Ngay khi xảy ra thiên tai, Ủy ban Nhân dân các xã đã khẩn trương huy động lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ" hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng di dời người và tài sản đến nơi an toàn; cắm biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm.

Các địa phương phối hợp cùng đơn vị quản lý đường bộ tập trung máy móc, nhân lực xử lý đất đá tại các điểm sạt lở để sớm thông tuyến các trục giao thông chính. Điện lực Mường La đã huy động lực lượng cô lập điểm sự cố, triển khai khắc phục đường dây, dự kiến hoàn thành và khôi phục cấp điện trở lại trong ngày 11/7…/.

Mưa lớn ở Sơn La làm 18 ngôi nhà bị thiệt hại, 8 điểm giao thông ách tắc Mưa to và dông, cục bộ tại Sơn La làm một người bị thương nhẹ do đá lăn vào xe ôtô khi đang lưu thông; 2 nhà sập đổ hoàn toàn; 5 nhà di dời khẩn cấp; 11 nhà đất đá sạt lở.