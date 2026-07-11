Cảnh báo mưa dông ở Hà Nội, lũ quét và sạt lở đất ở 4 tỉnh phía Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và radar thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực Yên Xuân, Kiều Phú, Phú Cát, Thạch Thất, Hạ Bằng, Hòa Lạc, Tây Phương, Phú Nghĩa, Xuân Mai và đang có xu hướng mở rộng sang khu vực nội thành thành phố Hà Nội.

Dự báo từ 14 giờ 30 đến 15 giờ 30, vùng mây này tiếp tục gây mưa cho các phường/xã nêu trên và lan sang các phường, xã khác thuộc khu vực Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Phú Thọ tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực trên.

Cụ thể từ 14 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút ngày 11/7, các tỉnh nêu trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-40mm, có nơi trên 60mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Bum Tở, Hồng Thu, Nậm Tăm, Pa Ủ, Pắc Ta, Thu Lũm; Mù Cả, Mường Mô, Mường Than, Nậm Hàng, Tân Uyên, Tủa Sín Chải (tỉnh Lai Châu).

Tại tỉnh Sơn La gồm các xã, phường: Chiềng Hoa, Chiềng Lao, Mường Bú, Mường La; Mường Khiêng, Tà Hộc, Tạ Khoa, Chiềng Hặc, Chiềng Sại, Chiềng Sơn, Đoàn Kết, Lóng Sập, Vân Sơn, Song Khủa, Tân Phong, Tô Múa, Vân Hồ, Xuân Nha, Yên Châu.

Đối với tỉnh Phú Thọ gồm các xã, phường: An Nghĩa, Cao Dương, Đà Bắc, Dũng Tiến, Hợp Kim, Kim Bôi, Lương Sơn, Mường Vang, Nhân Nghĩa, Kỳ Sơn, Thống Nhất, Quyết Thắng, Thượng Cốc, Tiên Lương, Văn Lang, Yên Phú.

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai có các xã, phường: Hưng Khánh, Ngũ Chỉ Sơn, Sơn Lương, Văn Chấn.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 13 giờ ngày 10/7 đến 13 giờ ngày 11/7, khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Phú Thọ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Ka Lăng 129,2mm (Lai Châu); Mường Trai 237,6mm, Ít Ong 218mm (Sơn La); Hồng Ca là 100,8mm (Lào Cai); Cao Dương 69mm (Phú Thọ).

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Bắc Bộ có thể xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới, mưa lớn diện rộng từ 19-23/7 Từ ngày 19-23/7, Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, nguy cơ hình thành bão hoặc áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn diện rộng, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.