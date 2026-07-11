Khởi tố vụ án đổ trái phép 800 tấn chất thải rắn tại TP. Hồ Chí Minh

Sáng 11/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về việc phát hiện và triệt phá một đường dây thu gom, vận chuyển, đổ trái phép gần 800 tấn chất thải rắn xây dựng tại địa bàn thành phố. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan về tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vụ việc được phát hiện trong đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp tội phạm, tăng cường quản lý địa bàn, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an Thành phố về công tác làm sạch và chuyển hóa các khu vực tiềm ẩn vi phạm về kinh tế và môi trường. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Phòng Cảnh sát kinh tế (Đội 4) phối hợp với Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã bắt quả tang một xe ben đang đổ hỗn hợp chất thải xây dựng bao gồm bê tông vụn, gạch vỡ, kính vỡ, ngói vỡ, đất đá lẫn rác sinh hoạt tại một khu đất rộng thuộc ấp 60, xã Tân Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh.

Quá trình điều tra mở rộng đã làm rõ vai trò của từng đối tượng. Cụ thể, Chương A Sám là chủ khu đất đã thuê Nguyễn Trần Minh Trung tổ chức san lấp mặt bằng bằng xà bần. Sau đó, Trung tiếp tục thuê Đỗ Minh Hùng thực hiện việc san lấp. Hùng lại thuê Lê Cao Thìn tìm nguồn chất thải xây dựng và tổ chức vận chuyển. Thìn cùng với Nguyễn Thanh Thiệp và Võ Ngọc Lành trực tiếp thu gom, vận chuyển chất thải từ các công trình xây dựng, phá dỡ nhà ở trên địa bàn thành phố về đổ trái phép tại khu đất của Sám. Tổng khối lượng chất thải rắn xây dựng bị đổ trái phép được cơ quan chức năng xác định lên tới gần 800 tấn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đất và cảnh quan khu vực.

Tổng khối lượng chất thải rắn xây dựng bị đổ trái phép được cơ quan chức năng xác định lên tới gần 800 tấn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đất và cảnh quan khu vực. (Ảnh: CA. TP Hồ Chí Minh cung cấp)

Hành vi của các bị can không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý chất thải rắn, bảo vệ môi trường mà còn thể hiện sự coi thường pháp luật, gây bức xúc trong dư luận. Với những chứng cứ thu thập được, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng kể trên để điều tra làm rõ hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Việc phát hiện và xử lý kịp thời vụ án này một lần nữa khẳng định sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong chiến dịch làm sạch, chuyển hóa địa bàn, cũng như vai trò nòng cốt của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Kết quả này không chỉ góp phần răn đe tội phạm mà còn bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, an toàn cho người dân, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo các chủ đất, đơn vị thi công và cá nhân có nhu cầu san lấp mặt bằng cần nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường. Tuyệt đối không tiếp nhận, vận chuyển hoặc đổ chất thải xây dựng trái phép. Khi phát hiện các hành vi đổ thải trái quy định, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý, góp phần chung tay bảo vệ môi trường và giữ gìn mỹ quan đô thị./.