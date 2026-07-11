Lào Cai: Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ 11.600 viên ma túy

Ngày 11/7, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy sau khi triệt phá thành công đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ 11.600 viên ma túy tổng hợp.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 4/7/2026, tổ công tác phối hợp giữa Công an phường Cam Đường, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai và Tổ công tác 373 Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ Tráng Seo Thanh, sinh năm 1993, trú thôn Tẩn Chư, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai khi đối tượng đang trao đổi, mua bán 200 viên ma túy tổng hợp qua ứng dụng WeChat của hai đối tượng tại tỉnh Điện Biên.

Ngay trong đêm 4/7, tổ công tác khẩn trương chia làm hai mũi truy xét, lần lượt bắt giữ Sùng Quáng Dình, sinh năm 1992, trú bản Huổi Lụ 2, xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên và Vàng A Sình, sinh năm 1995, trú thôn Huổi Púng, xã Mường Trà, tỉnh Điện Biên.

Kiểm tra trên người và phương tiện của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 11.600 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, ngày 5/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ Tráng Seo Câu, sinh năm 1997, trú thôn Tẩn Chư, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai.

Kết quả điều tra xác định, Tráng Seo Câu là đối tượng có vai trò móc nối cho Tráng Seo Thanh, Sùng Quáng Dình và Vàng A Sình thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 9/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Quảng Trị: Khởi tố 3 đối tượng mua bán, vận chuyển 7kg ma túy Công an tỉnh Quảng Trị đã triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn, khởi tố 3 bị can, thu giữ hơn 7kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.