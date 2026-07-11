Đảm bảo an toàn hạ du khi Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy

Đúng 11 giờ, ngày 11/7, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đã mở 1 cửa xả đáy theo lệnh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhằm điều tiết hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình và chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ trên lưu vực sông Hồng.

Cùng với việc vận hành xả lũ, các địa phương ở khu vực hạ du khẩn trương triển khai các biện pháp thông báo, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Trước đó, vào tối 10/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công điện số 7561/CĐ-BNNMT gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc mở cửa xả đáy Nhà máy thủy điện Hòa Bình.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngày 10/7, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 104m, mực nước hạ lưu ở cao trình 12,1m. Lưu lượng nước về hồ đạt 4.377 m3/giây, trong khi tổng lưu lượng xả về hạ du là 2.840 m3/giây.

Ông Phạm Văn Vương, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết, việc mở 1 cửa xả đáy được thực hiện theo đúng lệnh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Công ty theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, lưu lượng nước về hồ, mực nước thượng lưu, hạ lưu và tình trạng an toàn công trình để điều hành phù hợp.

Đồng thời, phối hợp với các địa phương thông báo kịp thời cho người dân, các đơn vị hoạt động ven sông chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vùng hạ du.

Nhiều du khách có mặt tại Nhà máy Thủy điện Hòa Bình bày tỏ sự phấn khích khi trực tiếp chứng kiến thời khắc mở 1 cửa xả đáy. Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân và du khách đã tập trung tại khu vực đập tràn để theo dõi sự kiện này.

Chị Trần Thu Trang, du khách thành phố Hà Nội chia sẻ: "Khi cửa xả được vận hành, cột nước trắng xóa đổ xuống hạ lưu tạo nên khung cảnh hùng vĩ, thu hút nhiều người ghi lại hình ảnh, quay video lưu niệm. Đây là trải nghiệm ấn tượng, giúp tôi và người thân hiểu hơn về vai trò của công trình thủy điện Hòa Bình trong điều tiết lũ, phát điện và bảo đảm an toàn cho vùng hạ du."

Người dân làng chài ven sông Đà (gần cầu Hòa Bình 3) bày tỏ niềm phấn khởi khi Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy theo quy trình vận hành.

Anh Đinh Văn Dũng, phường Hòa Bình cho biết, việc xả nước làm mực nước hạ du dâng lên, dòng chảy ổn định hơn, tạo điều kiện thuận lợi để thuyền bè di chuyển và triển khai các hoạt động đánh bắt thủy sản.

Những ngày gần đây mực nước xuống thấp khiến việc thả lưới, kéo vó gặp nhiều khó khăn, sản lượng tôm cá giảm.

Sau khi cửa xả được mở, nguồn nước được cải thiện, kỳ vọng sẽ giúp tôm cá di chuyển nhiều hơn, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác, ổn định thu nhập và đời sống của các hộ dân sống bằng nghề chài lưới ven sông.

Mặc dù Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đã mở 1 cửa xả đáy và lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, phát thông báo yêu cầu người dân không đến gần khu vực nguy hiểm, vẫn còn một số người dân chủ quan tụ tập ven sông để câu cá, thậm chí xuống nước bơi lội.

Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do mực nước và lưu tốc dòng chảy có thể thay đổi nhanh trong quá trình vận hành xả lũ. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời tổ chức tuần tra, yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các khuyến cáo để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Để đảm bảo an toàn hạ du khi Thủy điện Hòa Bình xả lũ, các cơ quan chức năng, đơn vị người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Văn bản số 7562/BNNTMT-ĐĐ đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hạ du trong quá trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình vận hành mở cửa xả đáy.

Các địa phương được yêu cầu thông báo kịp thời đến chính quyền cơ sở, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; đặc biệt là các cơ sở nuôi trồng thủy sản, bến đò, đơn vị vận tải thủy, công trình thi công, đơn vị khai thác cát sỏi chủ động phòng tránh, di dời khi cần thiết, không để người dân đánh bắt thủy sản, bơi lội hoặc hoạt động tại khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến xả lũ, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và vùng hạ du./.